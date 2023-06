Michel Van den Brande heeft huidkanker: “Ik ga keihard vechten”

De bekende stellingbouwer Michel Van den Brande moet de strijd aangaan met huidkanker. 32 jaar geleden overwon de man, die een stevige link heeft met Blankenberge, al teelbalkanker. “Ik ga vechten als een leeuw”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Michel Van den Brande (61) kreeg slecht nieuws te verwerken. Recent kreeg de stellingbouwer en sterke man achter Kontrimo te horen dat hij aan huidkanker lijdt. In welk stadium de ziekte zich bevindt, is nog niet duidelijk.

Van den Brande wil zo snel mogelijk zijn klieren laten controleren en onder het mes gaan. “Ik moet geopereerd worden aan mijn buik om vel weg te nemen op de plaats waar het melanoom aangetroffen is”, zegt hij. “Hopelijk zijn mijn klieren nog niet aangetast.”

Strijdvaardig

Michel Van den Brande, die dankzij het Play4-programma The Sky is The Limit tot een bekende Vlaming uitgroeide, is strijdvaardig. “Ik ga keihard vechten. Als een leeuw”, klinkt het. “Maar ik besef ook dat je moet blijven genieten van de kleine dingen. Het leven kan zomaar voorbij zijn.”

32 jaar geleden leverde de man al een dappere strijd tegen teelbalkanker. Toen werd hij vier keer geopereerd en onderging hij ook bestralingen. Na drie jaar kreeg hij de kanker klein. “Het nieuws heeft me door elkaar geschud, maar hopelijk ben ik er op tijd bij om het beest te verslaan.”

Lustige Velodroom

De roots van Michel Van den Brande liggen in Temse, waar ook zijn bedrijf te vinden is, maar hij woont al enkele jaren in Blankenberge.

Recent raakte nog bekend dat hij de Lustige Velodroom op de Zeedijk van zijn geliefde badplaats wil redden en in februari ging hij nog tafelen met Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker om het over een mogelijke politieke carrière te hebben.