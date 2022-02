Melkveehouder uit Vleteren klaar voor ‘Boer zkt. Vrouw’

Vanaf zondag 6 maart gaat het nieuwe seizoen van start van ‘Boer zkt. Vrouw’. Daarin duikt ook de 29-jarige Cyriel uit Vleteren op.

Voorlopig kreeg Vlaanderen hun gezicht nog niet te zien. Ook de vrijgezellen die zich inschreven op zoek naar de liefde van hun leven, weten niet wat (of wie) hen te wachten staat. Kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Dát wordt de trigger van het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Vanaf zondag 6 maart gaat Dina Tersago op zoek naar het antwoord.

In de eerste twee afleveringen wordt het geduld van de kandidaten beloond. De identiteit van William en Elien wordt in aflevering één bekend gemaakt. Garry, Cyriel en Kim zijn in aflevering twee aan de beurt.

Guitige glimlach

Cyriel (29), een melkveehouder uit Vleteren, baat samen met zijn ouders een boerderij uit met ongeveer 450 koeien, waarvan 250 melkkoeien. Cyriel zoekt niet noodzakelijk een vrouw die actief mee in de boerderij stapt, maar het is wel belangrijk dat ze echt begrijpt dat de dieren en gewassen altijd eerst komen. Hij is een vriendelijke en goedlachse jongeman, heeft mooie blauwe ogen en een zeer guitige glimlach. Hij is al een tijdje vrijgezel en zoekt vooral iemand die open minded is en graag nieuwe dingen ontdekt.

Hoe verloopt de eerste kennismaking tussen de kandidaten én de boeren? Dat valt te ontdekken in ‘Boer zkt Vrouw’ op zondag 6 maart om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.