Melkveeboer Roland steekt met Taxi Joris voor het eerst de grens over: “Je mag me al het geld geven, ik ga niet weg uit Bredene”

Bredenaar Roland Inghelbrecht (72) voelde nooit de nood om ver van huis te gaan. Joris Hessels en medewerkers van productiehuis De Chinezen trokken hem uiteindelijk over de streep, of beter gezegd de grens.

Voor de laatste keer geeft Taxi Joris een lift aan mensen met een bijzonder verhaal. Boer Roland was niet gemakkelijk te overtuigen voor de laatste afleveringen. “Vorig jaar belden ze me op, omdat ze op zoek waren naar een authentieke boer. Ik had al wel van het programma gehoord, maar ik was totaal niet geïnteresseerd om eraan mee te doen. Ik zou ook gewoonweg niet weten wat ik te vertellen heb tegen Joris. Op een dag stonden er twee dames op mijn erf en eerst dacht ik dat ze een platte band hadden. De twee dames waren medewerksters van het productiehuis en omwille van hun overtuigende babbel besloot ik om het toch te doen”, vertelt Roland.

De Bredenaar koopt al zijn landbouwmachines bij Peecon in Nederland. Dus de eerste buitenlandse trip werd een taxirit naar het Nederlandse gemeente Etten-Leur om op zoek te gaan naar een nieuwe kipkar. “De rit ernaartoe was zeer plezant, het was ongeveer een tweetal uurtjes rijden en we hebben eigenlijk heel de tijd gebabbeld. Op de terugweg legde Joris plaatjes op van Will Tura en Ivan Heylen om de sfeer erin te houden”, aldus Roland.

Reiskriebels blijven uit

Na de ervaring zegt het buitenland hem evenwel nog altijd niets. “Het was een zeer leuke ervaring, maar ik blijf toch liever in Bredene. Je mag me al het geld geven, ik ga niet weg uit de kustgemeente. Ik woon hier al heel mijn leven op de boerderij, ik heb leuke buren en Bredene is een toffe gemeente.”

Roland woont maar op een kilometer van de zee, maar ook dat zegt hem niets. “Aan de zee ga je me niet rap vinden. Rondom mij heb ik al mijn land en daar ben ik heel tevreden mee”, vertelt Roland. (LVC)