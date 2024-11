Megan, van ‘Temptation Island’ tot een docureeks en huwelijk: “Ik heb altijd al met mijn hoofd in de wolken geleefd”

Toen Megan Desaever zo’n 8 jaar geleden in het tv-programma Temptation Island werd neergezet als “zo koekerond dat de kaas uit haar oren loopt”, had niemand – ook zijzelf niet – durven denken dat ze vandaag de wereld zou afreizen als influencer, geld zou verdienen met sociale media én een jaar lang gefilmd zou worden voor een docureeks. In ‘Megan: een bewogen jaar’ op Streamz volgen we haar van in Oostende tot in Dubai en Ibiza, waar ze naar eigen zeggen de liefde van haar leven tegen het lijf liep. “Het ideale scenario? Nog een paar jaar werken en dan verdwijnen.”

Even terug naar 1 februari 2018. Televisiekijkend Vlaanderen leert de jonge Megan uit Oostende kennen. Ze is 18 jaar en klaar voor de zogenaamde ‘ultieme relatietest’ op Temptation Island. Nadat haar toenmalig lief Kevin haar al een paar keer had bedrogen, stond het in de sterren geschreven dat het opnieuw zou mislopen. Wat niemand evenwel had kunnen voorspellen, was wat er na het programma zou gebeuren. Megan sierde de cover van Playboy in 2020 en nam twee keer deel aan Ex On The Beach, ook al een programma dat teert op relationeel drama. Daartussenin werd ze een sociaal media-fenomeen en was haar bij momenten tumultueus liefdesleven een geliefd onderwerp online en in de gespecialiseerde pers.

Extra inkomsten haalt ze sinds een paar jaar uit OnlyFans, een online platform waar ze foto’s – naakt of in lingerie – verkoopt. Ze getuigde erover in een docureeks op Streamz en moest zich ook verantwoorden bij de belastingsdienst toen ze in een podcast liet ontglippen dat ze er geen belastingen op betaalde. Ze waren evenmin blij toen bleek dat haar vader haar naam had misbruikt om een bar te runnen. Van de rechtbank kreeg ze een voorwaardelijke straf. Haar vader zit momenteel in de cel wegens sociale fraude en oplichting. Genoeg stof om een docureeks mee te vullen, dachten ze bij Streamz. Al weken is Megan: een bewogen jaar een van de meest bekeken series, die weinig mensen onberoerd laat. Aangezien ze afgelopen weekend nog in het huwelijksbootje stapte in Las Vegas, is er alvast stof genoeg voor een tweede seizoen…

De reeks start in Dubai, zowat je tweede thuis. Wat spreekt je daarin aan?

“Toen ik er op mijn negentiende op vakantie ging, was ik meteen verliefd op dat land. Ik heb het ook aangeraden aan mijn broer, die naar daar is verhuisd en er intussen werkt als makelaar. Het is een wereld waar mensen dezelfde mindset hebben: ze willen vooruit, iets maken van hun leven en hangen niet vast aan een nine-to-five job. Het plan was om daar te wonen, maar met mijn nieuwe relatie is dat moeilijk. Waar we wonen, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zolang de zon schijnt, ben ik gelukkig.”

Waarom heb je toegezegd voor deze reeks?

“Ik was op dat moment in een relatie met iemand die dat heel erg zag zitten toen die vraag kwam. Ik ging daar wat in mee. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben eigenlijk heel onzeker en ook wat cameraschuw. Toen we uit elkaar waren en de camera mij alleen bleef volgen, vond ik dat heel eng. Het is een heftig jaar geweest. Ik ben ondertussen gewoon aan dat drama. Ik sta gelukkig in het leven en zie alles als een les.”

Megan is vandaag getrouwd met iemand die ze voor de zomer nog niet kende: “Ik snap dat mensen zeggen dat het heel snel is, maar als je het weet, dan weet je het. Ik heb dit gevoel nog nooit gehad.” © Christophe De Muynck

Het verwonderde met dat de naam Kevin nog eens de revue passeerde, zelfs al wilde hij niet in beeld komen.

“Ik heb hem lang niet gezien, maar kort voor de opnames vroeg hij of hij mocht wandelen met onze hond Balou. Ik neem hem niets kwalijk. Het is ook al zo lang geleden. Heel die periode is een zwart gat, van veel alcohol en gefeest. Achteraf gezien kon ik wel lachen met wat hij toen heeft gezegd. Ik denk ook niet dat hij me dom vond, maar eerder naïef. Het was niet mooi, maar het was ergens ook waar.”

Had je enige ambitie om bekend te worden?

(lacht) “Ik wist niet eens wat Instagram was. Ik heb voor Temptation Island een profiel aangemaakt, maar terwijl er verleidsters mooie bikinifoto’s postten, zette ik er selfies op met Balou.”

Ondertussen ben je vooral actief op OnlyFans.

“Het is leuk om daarmee bezig te zijn. Mensen denken meteen aan porno, maar zo ben ik niet. Het geeft ook wel een boost aan mijn zelfvertrouwen. Het moedigt me ook aan om goed voor mijn lichaam en gezondheid te zorgen.”

Is dat niet vermoeiend dat je dan constant de beste versie van jezelf moet zijn?

“Ja en nee. Ik zit goed in mijn vel, maar aan de andere kant heb ik ook vaak zin om een hele pizza te eten of met een veel te groot T-shirt en een pot ijs in de zetel naar een film te kijken. Het is vooral niet fijn om de laatste tijd uit mijn koffer te leven. Ik wil op mijn gemak opstaan, met de hondjes naar buiten, ontbijtje maken… Ik hou van die routine, maar op vakantie is die heel snel weg.”

In de reeks is duidelijk dat je klaar bent voor een nieuw hoofdstuk in je leven…

“Oliver woont in Londen en we zoeken nu een appartement vlakbij de kust, waardoor we toch op een uur in Oostende staan. Dat wordt onze uitvalsbasis. Na een paar jaar kunnen we dan uitkijken naar een zonnige bestemming.”

Je leerde hem afgelopen zomer kennen, maar het is hard gegaan. Na een paar weken zette je al een tattoo en begin september was je al verloofd.

“Ik snap dat mensen zeggen dat het heel snel is, maar als je het weet, dan weet je het. Ik heb dit gevoel nog nooit gehad. In een vorige relatie was ik verliefd of had ik vlinders, maar dit voelde meteen perfect aan. Als we al eens een woordenwisseling hebben, schieten we meteen in de lach. Ik leerde hem heel toevallig kennen op Ibiza.”

Wist hij wie je was?

“Na de eerste ontmoeting hadden we afgesproken om te gaan eten de dag nadien. We deden eerst een strandwandeling, en toen kwam iemand een foto vragen. Tja, dan heb ik hem alles uitgelegd. Hij moest het wel even laten bezinken, maar hij vond het wel fijn dat ik eerlijk was. Hij weet ook wat ik verdien met OnlyFans.”

Hij is helemaal anders dan je vorige vriendjes…

“Ik ging altijd om met mensen die net als ik niet echt een doel hadden en van dag tot dag leefden. Hij is het tegenovergestelde. Hij heeft ook geen sociale media. Daarom vertrouw ik hem ook zo. Dat is vaak een boosdoener in een relatie. Maar hij chat niet met andere vrouwen. Hij is een echte gentleman van de oude stempel. Ik heb geen schrik dat hij vreemd zou gaan, terwijl ik het zo vaak zag in mijn omgeving dat ik dacht dat het de normaalste zaak van de wereld was. Hij komt even aan bod in de reeks, maar is wel gesteld op zijn privacy. Het wordt een ander verhaal als we beginnen aan een kindje.”

Is dat het ideale scenario: nog een paar jaar geld verdienen en dan verdwijnen?

“Ja. Veel sparen en dan gewoon weg. Ik denk dat je sowieso wat vergeten wordt als je verhuist naar de andere kant van de wereld.”

Zou je dat echt kunnen, in die anonimiteit verdwijnen als je nu zoveel aandacht krijgt?

“Sowieso. Ik vind het soms verschrikkelijk. Ik ben ook graag op mezelf. Het is soms lastig om aangestaard te worden. Vorig jaar was ik echt mensenschuw. Nu gaat het weer wat beter. Maar ik zie het wel zitten, ja. Oliver heeft verschillende bedrijven in Amerika en eenmaal we een kindje hebben, dan word ik thuisblijfmama. Ik heb altijd een gezin gewild, maar er nooit echt in geloofd. Ik dacht altijd dat het niet voor mij weggelegd was. Nu heb ik het gevoel dat ik er klaar voor ben.”

Zou je die levensstijl kunnen missen?

“Ja, want die brengt veel druk met zich mee. Mensen onderschatten dat echt. Ik ging uit om te ontsnappen aan de wereld. Er is een reden waarom zoveel celebrities in Amerika een zwaar drugsprobleem hebben of van een balkon springen. Ze kunnen de druk niet aan. Ik heb eigenlijk nog het geluk dat ik zo sterk in mijn schoenen sta. Oliver en ik hebben dat gesprek al gehad. Als er een kindje komt, is het gedaan. Eén telefoontje en 10.000 euro, en je verdwijnt van het internet. In het buitenland kan ik een frisse start nemen.”

Welke raad zou je geven aan de 18-jarige Megan?

“Verstandiger omgaan met wat je verdient. Maar ik heb geen spijt van hoe het gegaan is. Anders zat ik hier vandaag niet, met mijn mindset of partner. Als je jong bent, en je moet bij wijze van spreken niets doen voor je geld, dan gooi je ermee. Zie je 10.000 euro op je rekening verschijnen, dan kijk je uit naar een designertas. Als ik terugkijk naar wat ik allemaal heb verdiend, dan kon ik al een dikke mansion hebben met vier sportauto’s voor de deur. Maar ik ben me er nu meer bewust van. Oliver beheert ook mijn boekhouding nu.”

Kan je tussen al die luxe en weelde dan nog de kleine dingen appreciëren?

“Goeie vraag. Ik heb daar de laatste tijd ook echt moeite mee, al ben ik echt dankbaar voor alles. Maar als ik vroeger op vakantie ging, was ik altijd superenthousiast. Dan telde ik drie weken op voorhand af en had ik vlinders in mijn buik. Hetzelfde met op restaurant gaan. Dat doe ik elke dag, dus het voelt niet meer speciaal. Ik mis wel een beetje dat excited gevoel. Daarom kijk ik er naar uit om het anders aan te pakken. Als we verhuizen, kan ik echt bezig zijn met meer te koken en bewuster te leven.”

Megan: “Ik was heel erg op mezelf als kind. Terwijl andere kinderen aan het spelen waren, was ik dode vogels aan het begraven.” © Christophe De Muynck

Zou je een huismus kunnen worden?

“Dat ben ik nu al half. Ik ben een beetje klaar met al dat uitgaan. Ik wil voortaan meer reizen en andere culturen opsnuiven, ook ander eten ontdekken. Ik wil echt de wereld zien. Ik wil elk land gezien hebben voor ik doodga. En een gezin dat gezond is. Meer heb ik niet nodig. Ik heb die luxe ook niet nodig. Zolang ik maar een gezonde relatie en kinderen heb.”

Ben je iemand die altijd zo weinig stressvol in het leven stond?

“Ik heb als kind altijd een beetje met mijn hoofd in de wolken geleefd. Je moet niet alles zo serieus nemen. Je leeft maar één keer. Als kind had ik altijd een drang naar meer. Mijn mama zegt dat ook vaak, dat ik een speciaal geval was. Ik kon nooit luisteren naar de mensen. Ik was heel erg op mezelf. Terwijl andere kinderen aan het spelen waren, was ik bij wijze van spreken dode vogels aan het begraven. Je vond me vroeger veel meer bij de mensen van het vogelasiel dan bij mensen van mijn leeftijd.”

Het lijkt niet simpel om zo sociaal te zijn, en toch zo vaak ontgoocheld te worden in mensen, zoals je vader.

“Voor hij naar de gevangenis trok, heb ik hem voorgesteld aan Oliver. Ik ben iemand die altijd het goeie ziet in de mensen. Ik neem hem niets kwalijk, hij blijft mijn papa. Ik kan niet blijven haten. Ik heb echt al veel mensen gekend die me een mes in de rug hebben gestoken, maar ik laat dat los. Ik merk dat ik gelukkiger ben met minder, maar betere vrienden. Ik ben wel voorzichtiger geworden wie ik dichtbij laat komen. En de paar mensen die gebleven zijn, die vertrouw ik helemaal.”