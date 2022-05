Meer dan twee jaar na zijn dood duikt Johny Voners op als maffiabaas in nieuwe fictiereeks

Wijlen Johny Voners, die wereldberoemd in Vlaanderen werd als Xavier in FC De Kampioenen, schittert straks nog één keer op het scherm. Vanaf juni is hij immers te zien in zijn laatste rol als maffiabaas in ‘Een Goed Jaar’.

Tijdens het interviewmoment voor een FC De Kampioenen-film had acteur Johny Voners tegenover De Krant van West-Vlaanderen nog uitgesproken dat hij er ooit van droomde om nog een rol als maffiabaas te vertolken. Niet veel later zag hij die wens vervuld, toen hij op de set stond van ‘Een Goed Jaar’. In deze reeks draait alles rond Lenny (Boris Van Severen) en Erik (Jurgen Delnaet), die in de Ardennen per toeval op de kelder van Eriks oudtante met wapens en wijn uit WOII. Ze hebben allebei dringend geld nodig en proberen een Brusselse antiquair ervan te overtuigen dat de wijn van Hitler was. Uiteindelijk blijken er meer en schimmiger figuren geïnteresseerd te zijn dan ze hadden verwacht. Hun oplichtersverhaal loopt helemaal uit de hand. Naast Boris en Jurgen zien we ook Frances Lefebure, Joke Devynck en Jeroen Perceval opduiken.

Frances Lefebure, Jurgen Delnaet, Boris Van Severen en Joke Devynck vertolken de hoofdrollen. © Streamz

Gedaanteverwisseling

Een heel bijzondere rol ging naar wijlen acteur Johny Voners die we kennen als Xavier uit ‘FC De Kampioen’. Hij woonde tijdens zijn laatste levensjaren in Waregem. Voor zijn allerlaatste rol als Antwerpse maffiabaas in ‘Een Goed Jaar’ heeft Johny een echte gedaanteverwisseling ondergaan.

Regisseur is Kadir Ferati Balci die de TV-series ‘Storm Lara’, ‘Hidden Assets’ en ‘Amigo’s’ draaide. ‘Een Goed Jaar’ werd gecreëerd en geschreven door Jean-Claude van Rijckeghem en Pierre De Clercq die samen ook reeds ‘Amigo’s’ schreven. In die reeks was Johny ook te zien.

De opnames dateerden van begin oktober 2019 en liepen tot net voor de coronacrisis, in februari 2020. Voners overleed op 17 maart 2020.

De VTM-reeks is vanaf 8 juni 2022 beschikbaar op Streamz en later op VTM.