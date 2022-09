Meer dan miljoen Vlamingen stemmen af op ‘Chantal’

De eerste aflevering van de politiereeks heeft zijn start niet gemist. Technisch gezien kent het zelfs een betere start dan ‘Eigen kweek’.

Maar liefst 1.041.576 Vlamingen stemden zondagavond af op ‘Chantal’, de gloednieuwe politiereeks gebaseerd op het gelijknamig personage uit ‘Eigen kweek’. Dat zorgt voor een marktaandeel van 56,7 procent.

De komende dagen komen er nog cijfers bij van mensen die het programma opvragen of kijken via VRT MAX. Het huidige aantal is dus eerder indicatief. Ter vergelijking: de eerste aflevering van ‘Eigen kweek’ haalde indertijd 1.028.533 live-kijkers. In de week die daarop volgde, keken nog eens 200.000 mensen naar die eerste aflevering.

Het marktaandeel lag dan wel een pak lager. Meer nog: geen enkele aflevering van het eerste seizoen van ‘Eigen kweek’ haalde een dergelijk marktaandeel.

Met het VTM-programma ‘Tien Om Te Zien’ had de zender afgelopen zondagavond ook geen grote klepper als concurrentie.