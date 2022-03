Martine Jonckheere definitief uit ‘Familie’: “Eindelijk kan ik van de zon genieten”

Martine Jonckheere heeft definitief afscheid genomen van ‘Familie’. Het personage ‘Marie-Rose’ van de Roeselaars actrice kwam om het leven in een brand. “Ik geniet nu van mijn vrijheid”, zegt ze.

Dat Marie-Rose (en haar zoon Peter, gespeeld door Gunther Levi, red.) uit Familie zou verdwijnen, was al even geweten. Hoe dat zou gebeuren, werd maandag duidelijk: de twee overleefden een zware brand niet. “Hoe ik mij nu voel? Zalig, de zon schijnt en ik ben ervan aan het genieten. Zoals ze in het West-Vlaams zeggen: In de zunne en ut de wiend, ’t is doar daj al de leegaards vient. Tijdens mijn opnamedagen zag ik soms amper de zon. Mijn laatste opnamedag dateert van 20 januari. Hoewel een ontslag nooit leuk is, lig ik er niet meer van wakker dat mijn rol nu stopt. Ik weet dat het nu definitief is, waardoor ik kan uitkijken naar andere projecten.”

De Roeselaarse is niet van plan op haar lauweren te rusten. “Ik wil blijven acteren, want dat is mijn passie en mijn lang leven. Ik speel een klein rolletje in een productie van Rik Verheye en Jelle De Beule. Er kwam ook al een uitnodiging voor Franstalig acteerwerk. En vanaf december ben ik te zien in een West-Vlaams toneelstuk van Het Prethuis. Ik kijk er echt naar uit! Ondertussen geniet ik elke dag van mijn vrijheid en van mijn man Filip.” (PADI)