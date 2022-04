Marthe Hennebert uit Diksmuide waagt haar kans in The Voice Kids: “Volop genoten van deelname”

Sinds kort is er een nieuw seizoen van The Voice Kids afgetrapt en dat start naar goeie gewoonte met de ‘blind auditions’. Vrijdagavond zien we hoe ook Marthe Hennebert uit Diksmuide haar kans waagt in de populaire talentenjacht op VTM. “Het was best eng om voor die omgedraaide stoelen te zingen, maar ik heb heel erg genoten van deze unieke ervaring.”

Marthe Hennebert is de dochter van Anthony Hennebert en Annelies Plovie, en de oudere zus van Margot (11). De studente Maatschappij- en welzijnswetenschappen aan ‘t Saam Campus Cardijn is ondertussen 15 jaar oud. Bij haar auditie was ze echter nog 14: de maximumleeftijd om te mogen deelnemen aan deze wedstrijd.

“De opnames vonden in januari plaats, nadat ik me op aanraden van vrienden in november had ingeschreven. Tot ergernis van mijn ouders zing ik altijd en overal, en nu was het dus mijn laatste kans om deel te nemen aan het programma. Toch aarzelde ik wat, omdat ik eerder beschaamd ben en omdat ik nog nooit op een podium zong voor zo’n groot publiek”, vertelt Marthe.

“Mijn knieën knikten dus net voor ik op moest en het was eng om dan die vier omgedraaide stoelen van de coaches te zien. Maar toen heb ik mijn ogen gesloten en ben ik gewoon beginnen zingen.”

Podiumvrees

“Zo heb ik die podiumvrees wat overwonnen en probeerde ik vooral heel hard te genieten, want het was natuurlijk sowieso een hele bijzondere ervaring.”

“Als ik er nu op terugblik, ben ik zeker blij dat ik mij heb ingeschreven, want dat gaf mijn zelfvertrouwen een boost.”

Zanglessen volgde ze eerder nog niet, maar muzikaal is Marthe zeker wel. “Dat heb ik wellicht mee van mijn mama, die vroeger dwarsfluit speelde. Zij stuurde mij als zesjarige naar de muziekschool, waarna ik jarenlang piano, viool en gitaar speelde, terwijl ik toen ook al zong.”

“Tegenwoordig luister ik vooral naar oude muziek, want die nummers hebben iets speciaals, vind ik.”

Forever Young

“Zo koos ik voor mijn blind audition ook voor de klassieker Forever Young van Alphaville, weliswaar in de eigentijdse coverversie van Becky Hill. Daarmee speelde ik zangtechnisch eerder op safe, al zitten er enkele hoge stukken in, maar tekstueel vond ik het nummer wel bij mij passen. Daar kon ik mij dus wel in inleven. Als tiener moet je nu vooral doen waar je zin in hebt, want het leven vliegt voorbij. Dat vrije, jeugdige gevoel heb ik proberen over te brengen in mijn deelname.”

Dit seizoen zijn K3, Metejoor, Laura Tesoro en Duncan Laurence de coaches van dienst. Of iemand zijn stoel omdraaide voor Marthe en wie dat dan was, mag zij natuurlijk nog niet verklappen. “Ik had niet eens verwacht dat ik geselecteerd zou zijn voor de audities, laat staan dat ik op voorhand had nagedacht over een voorkeur qua coach”, blijft ze mysterieus.

“Sowieso had ik met mijn ouders en mijn beste vrienden mijn grootste supporters bij me in de family room en in het publiek. Zij hebben mij op voorhand zeker geholpen om rustig te blijven en mijn zenuwen te bedwingen, al ben ik nu zelf wel benieuwd hoe dat zal overkomen op televisie”, lacht ze.

Eigen song

Hoe dan ook blijft Marthe bezig met muziek, wat ze haar grote passie noemt. “Daar ben ik heel veel mee bezig en ik wil er nog verder in groeien.”

“Ik werk momenteel zelfs aan een eigen song met gitaar en piano, waarbij ik natuurlijk ook rekening hou met de tips die ik al voor de auditie meekreeg van de zangcoach. Dat nummer wil ik dan later graag uitbrengen, al moet ik nog uitpluizen hoe dat juist moet”, klinkt het nog.