Marianne (74) schittert in tv-programma ‘Hotel Romantiek’ op één: “Ja, ik heb het moeilijk met de leeftijd”

Gloria Monserez, Sven de Leijer en Philippe Geubels nemen dit najaar 28 senioren op sleeptouw in het Turkse Cappadocië. Na amper twee afleveringen van ‘Hotel Romantiek’ is het bovendien overduidelijk dat Marianne, de flapuit met Brugse roots, een prominente rol zal innemen. “Ik moet nog net niet met mijn zonnebril naar de supermarkt om niet herkend te worden”, lacht ze.

Ondanks de schitterende natuur in Cappadocië gaat alle aandacht in Hotel Romantiek naar de 28 vrijgezellen. Allen minstens 65 jaar, maar ook allen boordevol enthousiasme om er een nieuwe levenspartner te ontmoeten. En dat geldt ook voor de 74-jarige Marianne. Ze woont al jarenlang in Deinze, maar heeft Brugse roots. Haar West-Vlaams dialect is dan ook duidelijk hoorbaar. “Zoals het hoort, nietwaar?” lacht ze luidop. “Niet alleen heb ik heel mijn jeugd in Brugge doorgebracht. Ook tijdens mijn eerste huwelijk woonde ik er nog 23 jaar. Bovendien woont heel mijn familie nog in regio Brugge. Dan is het niet meer dan logisch dat er wat dialect weerklinkt. Zelfs in Deinze vinden ze het erg mooi.”

Mannen met een snor

“Na 23 jaar huwelijk is het helaas tot een scheiding gekomen, maar ook met mijn ex-familie heb ik nog een uitstekende band. Zo was cartoonist Marec mijn schoonbroer. Ik hoop maar dat hij nu geen cartoon maakt over mijn deelname”, gaat Marianne verder. “Vervolgens leerde ik een nieuwe man kennen die in Drongen woonde. We woonden 30 jaar samen in Deinze, maar helaas werd ik 4 jaar geleden weduwe. Heel moeilijk, maar net daarom ben ik blij met mijn deelname aan Hotel Romantiek. Iedereen die mij kent – als de flapuit die ik ben – weet dat dit programma iets voor mij is. Toch toonde ik ook mijn kwetsbaarste kant. De reacties zijn tot dusver alvast uitermate positief. Ik moet nog net niet met een zonnebril naar de supermarkt om niet herkend te worden.” (lacht)

De band met de andere deelnemers was gewoon subliem

Dat een anonieme deelname niet voor Marianne weggelegd is, werd meteen duidelijk. Zo zette ze snel haar zinnen op Dirk, een Gentse medereiziger met opvallende snor. In de tweede aflevering mochten ze zelfs samen naar De Zwaan, de afgelegen ruimte voor het koppel van het moment. Marianne gaf zelfs toe dat ze daarvoor haar bruidslingerie had aangetrokken. “Mijn familie blijft maar vragen hoe dat verder zal lopen, maar ook aan hen vertel ik helemaal niets. Iedereen zal verder moeten kijken om dat te weten. Maar het is niet zo dat ik per se op mannen met een snor val, neen. Eigenlijk wou ik gewoon een goed uitziende, deftige man. Een verstandig, goedlachs persoon met humor.”

© © VRT – Thomas Sweertvaegher

Mannequin

Niet alleen haar toekomstige moet er goed uitzien, ook Marianne zelf hecht veel belang aan haar uiterlijk. Ze was dan ook jarenlang aan de slag als mannequin. “Net daarom heb ik het een beetje moeilijk met de leeftijd”, geeft ze toe. “Het bevalt me niet dat die 74 tijdens de aflevering telkens tussen haakjes staat. Nochtans ben ik destijds toevallig als mannequin gestart, nadat ik op straat werd aangesproken. Daarna deed ik presentaties voor winkels en ging ik zelfs enkele keren naar het buitenland. Het kan best dat veel mensen me herkennen van die periode.”

Blijvende indruk

Over de afloop van het programma mag Marianne uiteraard niets kwijt. Dat haar deelname een blijvende indruk heeft nagelaten, is echter nu al overduidelijk. “De drie presentatoren deden het ronduit fantastisch en dat geldt eigenlijk voor het volledige team. De cameramannen waren bijvoorbeeld allemaal nog jong, maar zo gedreven. Onderling hadden ze ook veel plezier, ze maakten er gewoon een feest van voor iedereen”, klinkt het enthousiast. “En ook de band met de andere deelnemers was subliem. Van kliekjesvorming of jaloezie was alvast geen sprake. Eigenlijk zegt het genoeg dat we elkaar nu – maanden na de opnames – nog elke dag horen in ons Whatsappgroepje.”

‘Hotel Romantiek’, elke zondag om 20 uur op Eén.