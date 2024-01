Margaux (23) schittert in fictiereeks ‘Hawa en Adam’ op Ketnet: “In onze sector doet een vast project eens deugd”

Sinds kort is Margaux Cauliez (23) uit Kortrijk te zien op Ketnet in de spannende fictiereeks ‘Hawa en Adam’. Met haar terugkerende rol als vriendin Bilo maakt ze deel uit van de hoofdcast. “Een groot klikmoment waarop ik wist dat ik wou acteren, heb ik nooit gehad. Ik ben een speels persoon en kruip gewoon graag in de huid van iemand anders.”

Als kind was Margaux gepassioneerd door dansen. Met haar beste vriendinnen zakte ze wekelijks af naar de Kortrijkse Polydans. “Ieder jaar deden we een optreden. Repeteren voor iets en presenteren voor een publiek vond ik fantastisch”, herinnert Margaux zich.

Afgaan op buikgevoel

“Wanneer je na het tweede middelbaar een nieuwe studiekeuze moet maken, komen ze met een presentatie op school langs om je te informeren over de mogelijke opties. Op de laatste slide, wat verstopt in een hoekje, stond een kunstopleiding. Ik wist toen niet dat dat bestond als studie en job, als kind sta je daar gewoon niet bij stil. Het idee bleef hangen dat ik geen standaardopleiding moest volgen en toen mijn beste vriendin Hedendaagse Dans studeerde in de Kunsthumaniora in Antwerpen keek ik daar enorm naar op. Tijdens het jaarlijkse schooltoneel ontdekte ik dat ik acteren leuk vond. Ik speelde graag en in acteren zit die jeugdigheid. Ik denk dat elke acteur dat in zich heeft, die jongere zelf die wil losgelaten worden. In andere jobs wordt dat vaker of sneller onderdrukt. Het was die speelsheid die mijn interesse wekte om ermee verder te gaan.”

Na een online deep dive naar theater en acteren, bezocht Margaux enkele opendeurdagen van kunstopleidingen. “In het Secundair Kunstinstituut in Gent had ik meteen een klik. Je moest er geen toelatingsproef doen en ik mocht in het vierde middelbaar gewoon starten.”

“Vier maanden lang mezelf verdiepen in een personage: heerlijk!”

“Ze kijken niet naar het niveau waarmee je binnenkomt en dat is fijn. Je krijgt de kans om van nul te leren. Ik zat daar enorm graag op school. Je kon er ongeremd jezelf zijn. Hoewel mijn buikgevoel zei dat ik acteren zou leuk vinden, heb ik toch nog even getwijfeld om iets anders te doen na mijn middelbaar. Zo interesseerde de zorgsector me ook. Daarnaast kreeg ik van mijn omgeving vaak de gekende opmerking wat ik dan zou doen met mijn diploma Drama. Mijn antwoord is nog steeds dat ik er blijf voor gaan zolang ik het leuk vind. Ik word er gelukkig van, dus het was vanzelfsprekend om verder te gaan. Je kan later altijd een nieuwe weg inslaan.”

Speltechnisch

In Luca School of Arts Leuven hebben vooral de medestudenten Margaux gevormd als persoon. “De opleiding is heel speltechnisch en je ontdekt je kwaliteiten als acteur, maar ik ben open gebloeid door de mensen rond mij. In het begin was ik heel ingetogen en bang. Na mijn eerste schooldag heb ik veel gehuild. Iedereen was er super extravert, maar ik had weinig durf. Ik dacht dat ik er niet hoorde. Ik kreeg van mijn docenten vaak de feedback dat ik te braaf ben en te veel op veilig speel. Mijn vrienden hebben me naar een hoger niveau getrokken.”

“Voor de serie wtFOCK zat ik in de laatste ronde, maar haalde de rol net niet binnen. Daar was ik echt van aangedaan”

Al sinds haar vijftiende doet Margaux tientallen audities per jaar. “Het vraagt doorzettingsvermogen. Voor de serie wtFOCK zat ik in de laatste ronde, maar haalde de rol net niet binnen. Daar was ik echt van aangedaan. r. Mijn papa zei me toen dat als acteren iets was dat ik echt wou doen, ik harder zou moeten worden. Sindsdien werden audities leuker. Als je naast een rol grijpt die je graag wou, ben je er natuurlijk nog altijd wat kapot van, maar het betert wel. Mijn vrienden zitten in dezelfde sector, dus we zitten vaak in dezelfde audities, maar we gunnen het elkaar. Dat concurrerende is weg.”

Overvolle bus

Margaux stond in een overvolle bus in Brussel toen ze drie dagen na de auditie voor Hawa en Adam de verlossende mail kreeg. “Dan wil je gewoon tieren en krijsen en het aan iedereen zeggen. Ik stond daar met een gigantische glimlach. In onze onzekere sector doet een vast project deugd. Je hebt even wat stabiliteit en veiligheid. Je kan je voor vier draaimaanden eens verdiepen in een personage.”

Voor Margaux is Hawa en Adam de eerste grote professionele productie. “Ik krijg veel positieve en lieve reacties, maar veel mensen vinden het ook raar om me te zien op tv. Ik heb een West-Vlaamse tongval en ineens spreek ik behoorlijk AN (lacht). Ik ben vooral benieuwd wat de kids ervan vinden. We hopen met de cast en crew alvast op een tweede seizoen”, besluit Margaux.