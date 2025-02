Manu Van Acker realiseert grote droom

In ‘Een Echte Job’ zien we hoe de droom van radiopresentator Manu Van Acker werkelijkheid wordt. “Alsof ik met Mario Kart door de gangen reed!”

Op maandag 17 februari om 20.40 uur wordt een droom werkelijkheid voor Manu Van Acker in ‘Een Echte Job’ bij VTM. Als trotse stagiair op de spoedafdeling en trouwe fan van het VTM-programma ‘Spoed’ krijgt hij de unieke kans om rond te rijden met de interne MUG van het ziekenhuis. “Dat was ongelooflijk. Het voelde echt alsof ik met Mario Kart door de gangen van het ziekenhuis reed”, klinkt het enthousiast. “Er is weer een nieuw deurtje van de spoedafdeling opengegaan.”

Bekijk hier de video: