Manu Van Acker presenteert straks ‘Het Perfecte Plaatje’ op Play4

Acht bekende Vlamingen leren straks op een originele manier fotograferen. Dat is het concept van het nieuwe programma op Play4, dat gepresenteerd zal worden door Manu Van Acker.

De acht bekende deelnemers krijgen wekelijks uitdagende opdrachten in vaak uitzonderlijke omstandigheden, waardoor ze regelmatig buiten hun comfortzone moeten gaan. Meer nog omdat geen van hen professioneel bezig is met fotografie. Dit alles zorgt voor verrassende televisie, met bijzondere beelden en de nodige onverwachte emoties. De kijker leert de deelnemende Bekende Vlamingen in Het Perfecte Plaatje zo ook op een andere manier kennen: ze staan deze keer immers voor het eerst achter de lens van de camera in plaats van ervoor.

Kijkcijferkanon

In Nederland loopt ‘Het Perfecte Plaatje’ al enkele jaren, en groeide het programma uit tot een echt kijkcijferkanon. Wie de strijd bij ons zal aangaan wordt later bekend gemaakt, maar de presentatie van Het Perfecte Plaatje ligt alvast in handen van jong talent Manu Van Acker, geboren in Oostende.

Manu, die naast zijn werk als radiomaker bij MNM ook een eigen rubriek heeft in Iedereen Beroemd, was bij Play4 al te zien in Nonkels, Café De Mol en De Tafel van Vier. Met Het Perfecte Plaatje heeft hij nu ook zijn eerste grote presentatie opdracht voor de zender beet, en zal hij de kandidaten binnenkort wekelijks volgen bij hun pogingen tot het maken van de meest unieke foto.

Hilarische momenten

Manu Van Acker: “Ik kijk er enorm naar uit om dit programma te presenteren, en om te ontdekken welke verrassende en grappige dingen er gebeuren als je acht bekende mensen een camera in de hand geeft, en daar een originele opdracht én de nodige tijdsdruk aan toevoegt. We mogen ons sowieso aan enkele hilarische momenten verwachten vermoed ik. En ik ben vooral ook benieuwd naar de originele resultaten die er ongetwijfeld uit de bus zullen komen. Ik ben sowieso grote cultuurliefhebber en fotografie behoort daar ook toe. Toen ik 13 was, kocht ik mijn eerste ‘professionele’ camera. Een carrière als fotograaf is er niet uitgekomen, slechte photoshops met veel effecten wel. (lacht) Maar Het Perfecte Plaatje is ook heel leuk voor mensen die niet meteen iets met fotografie hebben. En we gaan de kijkers zeker ook extra betrekken in het hele verhaal. Net als de Bekende Vlamingen krijgen ook zij wekelijks een originele foto uitdaging, dus echt iedereen die wil – jong & oud – zal de fotograaf in zichzelf wakker kunnen maken.”

Wanneer Het Perfecte Plaatje te zien zal zijn op Play4 en wie er zal deelnemen wordt later bekend gemaakt.