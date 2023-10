Manoe (10) uit Oostende staat vrijdag op podium van The Voice Kids: “De kans is klein, maar natuurlijk wil ik winnen”

De tienjarige Manoe Asidan uit Oostende staat komende vrijdag op het podium tijdens de Blind Auditions van The Voice Kids. Ze zingt er Vuur van Ianthe Tavernier. Muziek vormt de rode draad doorheen haar leven en later wil ze graag radiopresentator worden. “Ik praat heel graag heel veel en met veel mensen”, zegt ze.

We treffen Manoe voor ze aan haar balletles begint op woensdagmiddag. Je kan de tienjarige Oostendse best wel een bezige bij noemen, want ze volgt naast ballet, ook nog jazz- en hiphoples. Daarnaast doet ze karate en ze volgt notenleer en zang in de Oostendse muziekschool. Tot voor kort deed ze ook nog aan cheerleaden, maar dat is ze nu even gestopt. De rest van de tijd zit ze op school en zingt ze het hele huis door. “Vooral in de badkamer en op het toilet”, zegt ze lachend. “Mijn broer Andres (8) maant me dan altijd aan om daarmee te stoppen. Misschien maar goed ook, want ik zou de hele dag door zingen.”

Komende vrijdag geeft Manoe alles om door te stoten naar de volgende ronde van The Voice Kids. “Ik was blij toen ik te horen kreeg dat mijn ingestuurde filmpje geselecteerd werd en nog blijer toen ik door de voorrondes was. Toen men mij tijdens het cheerleaden kwam verrassen met een ticket voor de Blind Auditions, was ik helemaal euforisch”, aldus Manoe.

Like Me

Hoewel ze zich niet spiegelt aan Pommelien Thijs als zangeres, is ze best wel grote fan. “Vooral van de #LikeMe-liedjes, maar ook van Pommelien individueel als zangeres”, vervolgt Manoe. “Of ik even goed kan zingen? Dat denk ik niet. Ik wou heel graag deelnemen aan The Voice Kids omdat ik merkte dat enkele vriendjes en vriendinnetjes van mijn school deelnamen. Ik wou eens zien wat anderen van mijn zang dachten en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

De opnames voor de Blind Auditions zijn ondertussen al achter de rug, maar stress had Manoe naar eigen zeggen niet voor haar optreden. “Winnen? Ik weet dat de kans heel klein is, maar natuurlijk wil ik winnen”, zegt het meisje ambitieus. “Ook al is deelnemen altijd belangrijker dan winnen, toch is er die drang. Ik koesterde eigenlijk al veel langer de droom om deel te nemen, maar mama en papa hielden de boot af tot ik 10 jaar was en nu is het eindelijk zover.”

Radio

Ook wat de toekomst betreft weet Manoe nu al waar ze heen wil. “Ik wil heel graag radiopresentator worden. Ik praat heel graag en heel veel en ik praat vooral graag met mensen. Ik ben ook een echte muziekfan. En waar zit je beter op je plaats om die twee te combineren? Juist, in een radiostudio. Ik wil natuurlijk ook graag zingen. We zien wel, ik heb nog alle tijd”, besluit Manoe.