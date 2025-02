Man Bijt Hond volgt deze week bodybuilder Axelle (23) uit Harelbeke: “Ik ben niet te stoppen, het is een verslaving”

Het tv-programma Man Bijt Hond op Eén volgt de hele week Axelle Lambert (23) uit Harelbeke. Ze werkt bij Defensie en is onderofficier logistiek bij de Dienst Ontmijning. Ze is ook verzot op fitness-bodybuilding en doet mee aan wedstrijden. Ze zag het meteen zitten om mee te doen aan het programma: “Ik heb een vlotte babbel en heb geen problemen met camera’s.”

De grote passie van Axelle is fitness-bodybuilden. Ze is Belgisch kampioene Women’s wellness -23j en won een zilveren medaille op de Mansion Super Cup Leefdal. Vorige week werd ze verkozen tot Sportvrouw 2024 in de Sportshow in Harelbeke.

Man Bijt Hond volgde Axelle een hele week, ook bij haar werk bij Defensie. © VRT

Axelle heeft het druk, maar wij mochten haar toch even spreken over haar tv-optreden: “Ze hebben me gevraagd voor Man Bijt Hond in oktober 2024, om dan in eind oktober/begin november te volgen, de week voor het Belgisch Kampioenschap”, vertelt Axelle. “Zelfstandig in bijberoep ben ik content creator: een online influencer. Ik maak al een aantal jaar elke dag filmpjes en praat heel vaak over mijn ervaring en ik heb mijn hele ‘afvalverhaal’ gedocumenteerd op TikTok en Instagram (@lamberttaxelle). Ik was maar liefst 20 kilo kwijt in een jaar tijd. Toen besloot ik om mee te doen aan een bodybuilding wedstrijd, en ik nam de tv-ploeg ook mee in dat verhaal. Ik vind wel dat ik een vlotte babbel heb en altijd wel comfortabel ben met camera’s en storytelling.”

“In een jaar tijd ben ik ruim 20 kilo afgevallen en dat verhaal heb ik op Instagram en TikTok gepost”

Waarom koos Axelle dan voor bodybuilding? “Ik keek altijd heel vaak naar vrouwen die in de sport actief zijn op sociale media. Ik had altijd een droom om eens op een podium te staan met de beste versie van mezelf, waarvoor alleen ik het harde werk doe”, vertelt Axelle verder.

Je kan zien hoe Axelle zich voorbereidt op de bodybuilding-wedstrijd. © VRT

“Ik ben dus altijd wel wat zwaarder geweest, van kinds af aan tot 2022. Toen heb ik mijn hele levensstijl omgegooid en ben ik dus ruim 20 kilo afgevallen. Daarna besloot ik om niet te wachten met mijn dromen en er gewoon vol voor te gaan, en niet te wachten op wat nog zou komen. In december 2023 nam ik voor de eerste keer deel aan een wedstrijd en ik won die meteen.

Verslaving

Mijn coach Jutta Vanderbiest van Team Jutta zei toen dat ik elk jaar beter werd. Dat vergeet ik niet… en ik ben ook niet te stoppen. Het is een verslaving. Jezelf leren kennen, jezelf tot het uiterste drijven en als kers op de taart de wedstrijd waar je dan ook je harde werk mag tonen.” Axelle traint vier keer per week: fitness, krachttraining en cardio. “Mijn sport is een echte hobby en mijn bedoeling is er plezier uit te halen.”

Axelle kocht speciale schoenen voor haar wedstrijd: “Het kan nooit ‘too much’ zijn!” © VRT