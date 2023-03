Makers van ‘Bevergem’ en ‘De Dag’ zoeken jongeren voor nieuwe fictiereeks

Voor ‘Beats of Love’, een gloednieuwe fictiereeks, gaat productiehuis op zoek naar ‘unieke jongeren (M/X) tussen 13 en 17 jaar’.

‘Beats of Love’ vertelt in 8 afleveringen het verhaal van vier tieners die het, onder leiding van hun ambitieuze “momager”, tot één van de meest succesvolle bands schoppen en op erg korte tijd razend bekend worden. Hun obsessie voor bekendheid, roem en erkenning zorgt er echter voor dat de jongens de teugels compleet verliezen en de groep genadeloos uit elkaar spat. Twintig jaar later hebben de vier geen contact meer en staan ze op een totaal andere plek in hun leven… maar dan klinkt de roep voor een reünieconcert plots luider dan ooit.

Geen acteerervaring nodig

‘Beats of Love’ is een reeks, vol steengoede muziek, over de nood aan erkenning en de destructieve tol van de roem. De reeks werd geschreven door regisseur en producent Gilles Coulier, producent en acteur Gilles De Schryver, Janne Desmet, Chingiz Karibekov en Benny Vandendriessche. Het wordt gemaakt door productiehuis De Wereldvrede, dat eerder al ‘Bevergem’, ‘De Dag’, ‘War of the Worlds’ en ‘Cargo’ maakte.

Voor de jonge rollen zijn de makers nu op zoek naar jongeren ongeacht etniciteit of acteerervaring. De oudere cast voor deze erg ambitieuze serie is op dit ogenblik nog geheim.

De Wereldvrede zoekt ‘unieke jongeren (M/X) tussen 13 en 17 jaar’. © Danill Lavrovski

“Na ‘War of The Worlds’ de internationale sci-fi reeks die ik in Engeland regisseerde, met o.a. Daisy Edgar-Jones en Gabriel Byrne, besliste ik om voor dit project terug naar Vlaanderen te komen. ‘Beats of Love’ wordt misschien wel mijn meest persoonlijke project, waar we nu bijna drie jaar aan bezig zijn. Ik ben niet op zoek naar doorwinterde acteurs, maar wel naar frisse, jonge koppen vol goesting en passie voor muziek, om samen aan de slag te gaan. We nemen erg veel tijd om met de gekozen acteurs naar de opnames toe te werken”, aldus Coulier over de castingoproep.

Ben jij of ken je iemand die in aanmerking komt? Twijfel zeker niet en schrijf je in voor 7 april 2023. De opnames van ‘Beats of Love’ staan gepland voor de zomer van 2024.

Inschrijven kan via hier.