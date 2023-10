Mae (8) uit Torhout maakt haar favoriete kleren in ‘Geluksdag’ op VTM GO

De voorbije week was er elke dag exclusief op VTM GO een aflevering te zien van de nieuwe shortie Geluksdag. In de laatste aflevering, op maandag 30 oktober, beleeft de achtjarige Mae Vanthournout uit Torhout de dag van haar leven. Ze mag onder professionele begeleiding haar eigen kleding ontwerpen.

Het programma wordt gepresenteerd door Steffi Mercie en Sven de Ridder. Dat duo trekt er met een oud Volkswagen-busje op uit om kinderen hun absolute geluksdag te bezorgen. Daarvoor roepen ze telkens de hulp in van experts. In het geval van Mae waren die specialisten fashionliefhebber Elias Verwilt en modeontwerpster Nina Van den Brande.

Verrast in Wijnendaals keramiekatelier

Mae is het dochtertje van Arne Vanthournout (36) en Sara Willaert (33) uit Torhout. Ze heeft een jongere broer, Magnus (6). Ze zit in het derde leerjaar van De Oefenschool.

Al van kleins af is Mae in de ban van mode. “Ik maakte sandalen uit papier of gekke kleren met overschotjes van stof, karton, enzovoort”, vertelt ze. “Op school heb ik van mijn lange broek ooit één pijp afgeknipt omdat ik dat mooi vond, maar daar was mama niet zo blij mee (lacht). Ik droom er al lang van om mijn eigen kleren te mogen ontwerpen.”

Toen Sara las dat VTM GO kandidaten zocht voor de shortie Geluksdag, schreef ze haar dochter stiekem in, want laatstgenoemde mocht nergens van weten. “Tot mijn vreugde werd Mae geselecteerd”, aldus Sara. “Aangezien de opnames in augustus plaatshadden, dus in de zomervakantie, konden we Mae niet door de presentatoren laten verrassen op school. We hebben dan maar voor het keramiekatelier Plek 62 in Wijnendale gekozen. Daar ga ik geregeld pottendraaien, soms met mijn dochter mee. Op die plaats zijn de presentatoren Steffi en Sven binnengevallen en hebben ze Mae met hun busje meegenomen om haar geluksdag te bezorgen.”

Naar een naaiatelier in Lissewege

Mae werd naar het naaiatelier The Sewing Loft in Lissewege gebracht, waar de modekenners Elias Verwilt en Nina Van den Brande haar opwachtten. Ze mocht er een patroon tekenen en een leuke stof kiezen om een lange rok en een topje te maken.

“In het begin was ik wat zenuwachtig met de cameraploeg om me heen, maar dat werd snel beter”, vertelt Mae. “De opnames duurden de hele dag en soms moest ik iets overdoen. Op het einde mocht ik mijn gemaakte kleren aantrekken voor een fotoshoot. Dat was heel leuk. De mensen van VTM stelden me op mijn gemak door veel mopjes te maken. ’s Middags hebben we samen gepicknickt.”

Of Mae later modeontwerpster wil worden? “Graag. Dankzij het programma heb ik daar nu nog meer zin in dan vroeger.”