Madeline (20) uit Oostkamp stoot door naar finale van Lift You Up en mag samen zingen met Jasper Steverlinck: “Ze heeft een prachtige stem”

Er waren nog enkele West-Vlamingen in de running voor de finale van de talentenjacht Lift You Up op VTM, maar nu blijft er nog eentje over: ‘mentor’ Jasper Steverlinck koos voor Madeline (20) uit Ruddervoorde en zal zijn nieuwe single ‘Here In My Arms’ met haar zingen. Vrijdag 14 maart zullen we zien of dit duo het haalt van Metejoor, Laura Tesoro en Bart Peeters en hun muzikale partners.

Tijdens de halve finale waren ook West-Vlamingen Otice, Elvira en Wesley nog in de running, maar het is uiteindelijk Madeline Roose uit Oostkamp die volgende week de West-Vlaamse eer hoog mag houden. Ze zal samen met Jasper Steverlinck zijn nieuwe song Here In My Arms zingen. “Ik heb altijd gezegd dat ik op zoek was naar contrast omdat ik dat de mooiste collabs vind. Madeline is iemand die goed luistert en heel constructief is. Als je iets vertelt, neemt zij dat snel op en doet ze daar ook iets mee. Ze heeft een bijzonder goede recording voice, een enorme troef.”

Bekijk de nieuwe song Here In My Arms van Jasper & Madeline hier:

Voor wie kozen de andere mentors? Metejoor duikt de finale in met Katrien, Laura Tesoro koos in de halve finale voor Anna en Bart gaat met Daan voor feest op het podium. Volgende week zien we dus of Madeline samen met Jasper zijn nieuwe single mag uitbrengen en op tournee mag gaan.