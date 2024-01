‘Madam Chi Chi’ (72) zoekt een lief… in Hotel Römantiek: “Alleen is maar alleen”

Op maandag 8 januari is op VRT een nieuwe reeks van Hotel Romantiek van start gegaan. In het programma, waarin 65-plussers onder aanvoering van Sven de Leijer, Gloria Monserez en Philippe Geubels op zoek gaan naar de nieuwe liefde van hun leven, maakt deze keer ook een Bredense haar opwachting, maar ook andere West-Vlamingen. Machteld Van de Vliet, eind december nog op de planken met het Breinings Revuetje, blijkt bovendien als een vis in het water op de bühne. “Als danseres heb ik de hoogdagen van het variététheater meegemaakt”, aldus ‘podiumdier’ Machteld.

Haar accent verraadt het meteen: Machteld Van de Vliet (72) is van Antwerpse komaf. “Uit een heel groot gezin met acht kinderen. Ik ben pas veel later in West-Vlaanderen terechtgekomen”, opent ze haar verhaal. Omdat dansen al heel vroeg een passie was, trok Machteld op jonge leeftijd naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. “Na mijn studies heb ik zo’n vier jaar als professionele danseres gewerkt. Eerst bij het ballet in Gent, later in de Ancien Belgique in Antwerpen. Dat was toen het mekka van het variététheater waar bekende namen als Gaston Berghmans en Yvonne Verbeeck optraden. Ik heb in die tijd vaak met hen gedanst”, mijmert Machteld.

Toen ze huwde, kwam er een einde aan haar danscarrière. “Mijn schoonvader was slager in Zeebrugge en toen hij met pensioen ging, heeft mijn toenmalige man de zaak overgenomen.”

“Alleen is maar alleen, dus dacht ik ‘doen, Machteld!’”

Jaren en drie kinderen later scheidde het koppel en ging Machteld in Sijsele wonen. Nog later verhuisde ze naar Brugge, waar ze onder meer bij Turnkring Rust Roest les ging geven. “Nadien ben ik hertrouwd en met mijn tweede man naar De Haan verhuisd, waar we 15 jaar gewoond hebben. Na mijn tweede scheiding ben ik dan in Bredene terechtgekomen. Toen ik hoorde dat ze hier een jaarlijkse revue houden, ben ik prompt op de organisatoren afgestapt. Na al die jaren lonkte het toneel opnieuw.”

Als manier om je te integreren in je nieuwe woonplaats kan het tellen. “Goh, het was een heerlijke ervaring. Heel wat mensen spraken me er al over aan. Ik speelde het typetje Blonde Sylvie uit Knokke en heb nu voorgoed de roepnaam Madam Chi Chi beet. Geestig toch?”

Meteen verkocht

Ook haar deelname aan Hotel Romantiek bleek een voltreffer. “Ik ben toe aan een nieuwe LAT-relatie. Alleen is maar alleen. Ik had de vorige reeks van het programma gezien en was meteen verkocht. ‘Doen’, dacht ik bij mezelf. En na vier selectieronden – met een psychologische test, fotoshoot,… – bleek ik tot mijn verbazing een van de 24 uitverkorenen.”

In mei van vorig jaar mocht Machteld samen met de andere kandidaten en drie presentatoren richting Polen voor de opnames. De eerste aflevering werd uitgezonden op 8 januari.

Het was een onvergetelijke ervaring, ook dankzij Sven (De Leijer), Gloria (Monserez) en Philippe (Geubels), echte suikerkoekskes, die ons in de watten hebben gelegd.”

Haar deelname aan Hotel Romantiek leverde Machteld naast enkele nieuwe vrienden ook een paar mooie extraatjes op. “In de laatste aflevering van Vrede op Aarde waren we als deelnemers aanwezig in het publiek -en heel even in beeld. En afgelopen zomer waren we met een handvol kandidaten ook samen op Oostende voor Anker. We zijn allemaal met een brede glimlach teruggekeerd uit Polen. Het was zo mooi, wat we mochten meemaken…”

Helpen in zorghotel

Intussen liggen de opnames alweer een hele tijd achter de rug. Het leven gaat verder en voor Machteld blijkt dat ook na haar tv-ervaring best gevuld. “Ik ben graag bezig. Ik heb mee opgediend tijdens het gratis Kerstreveillon en ik ben ook nog vrijwilliger in het Wellington Zorghotel in Oostende. Ik heb me na mijn scheiding herschoold tot verzorgende en dat komt hiervoor goed van pas.” En ook het podium roept weer luider dan ooit. “De kans dat je Madam Chi Chi volgend jaar weer tegenkomt op de revue is dus vrij groot”, lacht Machteld.