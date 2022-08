Maakt Naomi indruk op Regi?

In het tweede seizoen van ‘Regi Academy’ op VTM2 gaat Regi op zoek naar nieuw talent, om samen een nieuwe single in te blikken. Ook Naomi Decadt (19) uit Roeselare waagt haar kans in de eerste aflevering op donderdag 18 augustus.

Momenteel worstelt ze zich doorheen haar herexamens, maar vanaf vanavond is Naomi te zien in het VTM2-programma ‘Regi Academy’. Daarin gaat de artiest op zoek naar iemand waarmee hij zijn volgende single kan inblikken. Naomi Decadt was gisteravond te zien als een van de eerste kandidaten. “Ik ben vorig jaar gestart met mijn universitaire studies vertaler/tolk Nederlands, Duits en Russisch. Dat laatste leek me een leuke uitdaging en naar de toekomst toe heel interessant. Mijn liefde voor muziek werd aangewakkerd in mijn middelbare school. In de Broederschool zat ik in een schoolbandje. Ik volgde ook wat zanglessen en samen met vijf vrienden vormen we sinds een tijdje de groep ‘Eternal Tension’. In de zomer hebben we toch al snel 10 tot 15 optredens. Voorlopig is het een hobby, maar moest het mij lukken om daar mijn beroep van te maken, zie ik dat zeker zitten. We spelen voornamelijk in West-Vlaanderen en brengen vooral covers van groepen als Guns ‘n Roses of Bryan Adams. Chirofuiven, kermissen en zelfs al een keer in De Spil… als we er maar een feestje kunnen van maken.” (lacht)

Naar Marbella

Naomi zag de oproep voor het eerste seizoen indertijd passeren, maar liet het aan zich voorbij gaan. “Ik had net een kaakoperatie achter de rug en vond mezelf ook nog wat te jong en onervaren. Sindsdien deed ik wat kleine projectjes en werd ik wat zelfverzekerder. Dus toen de oproep voor een tweede seizoen kwam, dacht ik: waarom niet? Mijn familie en vrienden waren meteen enthousiast. Ik vulde dat eerste formulier in, maar toen ik te horen kreeg dat ik op het vliegtuig richting Marbella mocht stappen, werd het plots heel serieus.”

Naomi kon in de aanloop van de auditie haar zenuwen amper de baas. “Het was heel overweldigend. Ik focuste heel hard op die auditie, sloeg zelfs lessen over om mij toch maar te concentreren op die auditie. Ik nam extra zanglessen en was zo gestresseerd dat ik amper at en sliep.” Toch was dat naar eigen zeggen een zeker voordeel. “Veel andere kandidaten hadden zenuwen terwijl ze tijdens de auditie op hun beurt moesten wachten. Maar ik werd net rustig op dat moment en ik heb dan ook het beste van mezelf gegeven tijdens de auditie.”

Hoe het afloopt, zien we op donderdag 18 augustus in ‘Regi Academy’ om 20.30 uur op VTM2.