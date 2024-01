Maaike Cafmeyer wordt… zangeres?!

De succesreeks ‘Chantal’ is zo populair dat platenmaatschappij PIAS nu ook de intro uitbrengt als single.

Het tweede seizoen is een schot in de roos, met voor de tweede week op rij meer dan 1,1 miljoen kijkers. Hoofdrolspeelster Maaike Cafmeyer kreeg na het eerste seizoen ook bijzonder veel vraag naar de intrigerende generiek, die ze zelf inzingt in een sappig West-Vlaams. Daarom maakte ze een lange versie die vanaf nu beschikbaar is. De muziek is aan de hand van Steve Willaert. De tekst werd geschreven door Annelies Cappaert.

Beluister het hier: