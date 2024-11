Maaike Cafmeyer waarschuwt in campagne van banksector voor online fraude

Cybercriminelen maakten in ons land 40 miljoen euro buit. Bijna de helft van de bevolking heeft geen idee wat voor fraudevormen er allemaal bestaan. De federatie van de Belgische banksector zet daarom een actie op poten, waarbij ze onder meer Maaike Cafmeyer inschakelen.

Hans en Grietje ontmoeten een heks die hen een geweldige belegging belooft in ruil voor hun laatste broodkruimels. Een verliefde prins helpt Assepoester uit de nood met geld voor de herstelling van haar koets. Vergezocht? Ook in het echte leven laten mensen zich in de val lokken en kunnen schijnbaar mooie verhalen een onverwachte wending nemen.

Moderne twist

En dat is net waar de nieuwe social media campagne van Febelfin, de federatie van de Belgische banksector, de aandacht op wil vestigen: mensen laten zich nog te vaak vangen door (online) fraudeurs. Aan de hand van de klassieke sprookjes – steeds met een moderne twist – wil Febelfin mensen bewust maken van de gevaren van online fraude.

Cybercriminelen zijn zeer inventief, het gamma van fraudevormen waarmee mensen in de val worden gelokt, is groot. Alleen al door middel van phishing werd in 2023 40 miljoen euro buit gemaakt. Maar ook andere online fraudevormen waarbij de klant gemanipuleerd wordt om zelf een frauduleuze betaling te doen, blijven sterk toenemen.

Beleggingsfraude

Deze fraudevormen, zoals bijvoorbeeld vriendschaps- en beleggingsfraude, zijn echter nog relatief onbekend bij de Belgische bevolking. Uit een onderzoek van IndiVille in opdracht van Febelfin blijkt dat slechts iets minder dan 1 op de 5 ondervraagden precies weet wat deze fraudevormen inhouden. Ongeveer 33% heeft er al eens over gehoord, maar bijna de helft van de bevolking tast volledig in het duister. Zo heeft 40% van de ondervraagden nog nooit van beleggingsfraude gehoord. Er is duidelijk nog werk aan de winkel, en daarom blijft voortdurende sensibilisering essentieel.

Daarom zetten ze nu een campagne op poten, met onder meer Maaike Cafmeyer, Nora Gharib, Stijn Steyaert en Joffrey Anane. De video’s zijn te zien via sociale media. Dit is het filmpje met Maaike:



Alle info over fraude en hoe het te voorkomen vind je via www.febelfin.be.