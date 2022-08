Maaike Cafmeyer schittert vanaf 4 september in West-Vlaamse politiereeks ‘Chantal’

Maaike Cafmeyer schittert vanaf zondag 4 september in de nieuwe West-Vlaamse politiereeks ‘Chantal’ op Eén. De serie draait rond de politieagente die bevriend was met de familie Welvaert in ‘Eigen Kweek’.

In Chantal is inspecteur Chantal Vantomme net verhuisd naar politiezone Spoorkin, de kleinste en meest westelijke politiezone van ons land. Ze begint er een nieuw leven als coördinator van het wijkcommissariaat van Loveringem en komt als alleenstaande moeder terecht in een macho-wereld waar de schijnbare rust heel bedrieglijk blijkt. Chantal gaat er echter op haar eigengereide manier mee om, wat de lokale bewoners duidelijk niet gewoon zijn.

Maaike Cafmeyer speelt de hoofdrol in Chantal. © © VRT – NyklyN

Naast Maaike Cafmeyer zijn Mathias Sercu, Dries Heyneman, Steven Mahieu, Yves Degryse, Wim Opbrouck, Janne Desmet, Bert Huysentruyt, Piet De Praitere, Kurt Defranq en vele anderen in de reeks te zien. Chantal werd bedacht en geschreven door Mathias Sercu en de regie is in handen van Jeroen Dumoulein.

Behalve Maaike Cafmeyer spelen nog heel wat West-Vlamingen mee in Chantal. © © VRT

“Chantal is een alleenstaande moeder die haar mannetje moet zien te staan in een compleet nieuwe omgeving waar – op zijn zachtst uitgedrukt – nog wel wat werk aan de winkel is wat betreft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen”, zegt Mathias Sercu, die ook een rol heeft in Chantal.

“De reeks heeft een eigen smoel, iets apart, maar heeft toch ook een grote herkenbaarheid in zich. Ik mocht me uitleven als scenarist en ik denk dat ik erin geslaagd ben een heel eigen wereld te creëren die toch verbazend dicht bij die van elk van ons ligt. Dat het personage Chantal gespeeld wordt door Maaike Cafmeyer, is een geweldig cadeau. Maaike is een ongelooflijk geestige actrice met veel gevoel voor komedie én tragiek.”

© © VRT – NyklyN

“Ik had nooit gedacht Chantal terug te zien”, zegt hoofdrolspeelster Maaike Cafmeyer. “Ze zat veilig opgeborgen. Op mijn zolder. Prima. Maar toen wekte Mathias Sercu haar terug tot leven. Chantal kreeg een tweede adem, in een apart universum. Je ziet haar worstelen met haar eigenzinnige struggles, de zorg voor haar dochter, de eeuwige droogte in de liefde en een nieuwe groep vrienden. Toch iets waar elke acteur van droomt. En dat in een setting waar de oude wereld botst met de nieuwe, met paarden die vaker tegentrekken dan meegeven en een Chantal die niet temt maar ment. Heerlijk!”

Chantal: vanaf 4 september elke zondag om 21 uur op Eén en via VRT MAX.





Bekijk hier de trailer van Chantal: