Maaike Cafmeyer krijgt mand vol streekproducten als dank voor haar rol in bekroond promofilmpje Toerisme Westhoek

Het promofilmpje De Grote Goesting van Toerisme Westhoek werd bekroond met de eerste prijs op het Belgian corporate video festival in de categorie ‘City- & Regional Marketing 2022’. Maaike Cafmeyer speelt daarin de hoofdrol.

Toerisme Westhoek lanceerde eind maart het promofilmpje De Grote Goesting om de regio en zijn streekproducten in de kijker te zetten. De video viel duidelijk in de smaak, want in Kinepolis in Brussel werd die bekroond met de eerste prijs op het Belgian corporate video festival in de categorie City- & Regional Marketing 2022.

Clementine Productions blikte het promofilmpje in. Yves Bondue zorgde voor de soundtrack. Onder het motto ‘ga naar de bron van al het lekkers dat de Westhoek te bieden heeft’ promoot Maaike Cafmeyer in het filmpje tal van lekkernijen.

Onverwacht bezoek

De actrice vertoeft momenteel in Lo voor opnames van de tweede reeks van Chantal, een spin-off van Eigen Kweek waarin ze de rol van agente Chantal Vantomme vertolkt. Op de set kreeg de actrice woensdag onverwacht bezoek en mocht ze een mand boordevol streekproducten in ontvangst nemen als bedanking voor de goede samenwerking tijdens de realisatie van het promofilmpje.

De reclamespot kadert binnen het Leaderproject ‘De Grote goesting’ en is te bekijken op www.toerismewesthoek.be/grotegoesting.

(KVCL)