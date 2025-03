Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu, het powerduo achter ‘Chantal’: “Er is een soort vanzelfsprekendheid tussen ons”

Vanaf vandaag kan je op Streamz afstemmen op het derde seizoen van ‘Chantal’, waarin Maaike Cafmeyer opnieuw schittert als de franke flik in Loveringem. Wij brachten haar samen met medespeler en scenarist Mathias Sercu, uit wiens koker Chantals avonturen komen. Een gesprek over meer dan een kwarteeuw vriendschap, de impact van hun omgeving en de houdbaarheidsdatum van ‘Chantal’. “Al die roem of aandacht interesseert mij – sorry – geen kloten.”

In het derde seizoen van Chantal lijkt de eerste hoofdinspecteur haar draai te hebben gevonden, diep in de Westhoek. Ze vormt intussen een koppel met buurman Arne en krijgt op het politiebureau versterking van juf Els. Alleen duurt het niet lang vooraleer Chantal weer tot aan haar nek in de intriges, persoonlijke problemen en spannende cases zit.

Op basis van wat wij al te zien kregen op voorhand belooft het een geweldig seizoen te worden. “Het is mijn lievelingsseizoen”, grijnst Mathias Sercu (54), de scenarist die ook een voortreffelijke zelfingenomen rechercheur Johnny D’Haese in de reeks neerzet. Net als Maaike Cafmeyer (51), die ook een van de meest oprechte en warme mensen is in dit medialandschap, kan hij niet verder van zijn personage staan. Tussen de twee heerst een goeie dynamiek, een diepgeworteld respect en oprechte vriendschap. Maar eerst hebben we het nog even over Chantal.

Je begon opnieuw van een wit blad, Mathias. Ging dat makkelijker na al twee seizoenen?

Mathias: “Goh, makkelijker niet zozeer. Maar ik heb me wel erg geamuseerd. Misschien zit dat métier ook al iets meer in mijn vingers, maar ik zat ook een pak beter in mijn vel.” (Het tweede seizoen werd geschreven in een bijzonder zware periode, met de kankerdiagnose van zijn zoon Tore, red.)

Maaike: “Ik vond het een mirakel dat je dat hebt kunnen schrijven. Hij doet dat trouwens helemaal alleen, hé. Als je kijkt naar wat er vandaag gemaakt wordt, dan is dat nooit iemand alleen. Ik vind dat héél straf.”

Mathias: “Het is wel zo dat Jeroen (Dumoulein, regisseur, red.) en ik veel over en weer sturen en ideeën pingpongen. Ik kan grasduinen in een kilometerslange lijst berichten, waar al eens iets van twee jaar geleden weer naar boven komt. In hoeverre ik aftoets met Maaike? Dat is moeilijk als zij aan het draaien is. Als je bedenkt hoeveel dagen ze op die set staat met die lappen tekst.”

Maaike en Mathias: “We delen die nuchterheid, weten welke mensen écht belangrijk zijn in ons leven.” © Christophe De Muynck

Maaike: “Maar ik weet altijd wel min of meer welke richting het uitgaat. Het is nu ook niet zo dat ik rare dingen moet uitsteken met dieren of zo. Alhoewel, er zit een hele grappige scène in met een ezel.”

Mathias: “Met Dries Heyneman, bedoel je? (lacht) Nee, ik vind hem trouwens een hele goeie acteur en een mega plantrekker.”

Maaike: “Absoluut. Ik sta zó graag met hem op de set. Hij doet ook altijd zijn best, hij gaat niet voor minder. Bij mij is dat ook zo. Als het niet goed is, dan ga ik eerder het shot verkloten dan door te doen.”

Mathias: “Er wordt op die set écht hard gewerkt. We draaien op veel verschillende locaties. Je zit ook met zoveel acteurs en gastrollen dat die planning echt…” (blaast)

Maaike: “Ik ben van die set gekomen en heb echt sterren gezien.”

Is er dan ook tijd om te genieten?

Maaike: “Je hebt veel mensen die ook genieten van sport. En dit is echt topsport.”

Mathias: “Mijn ervaring is helemaal anders. Ik heb veel minder draaidagen en ben daar bij wijze van spreken een toerist op de set.”

Maaike: “Een beetje het kalf uithangen, dus.” (lacht)

Mathias: “Ik mag mij aanstellen, met een Mustang rijden…”

Maaike: “Het was een pittige draaiperiode, maar ik klaag niet. Hoeveel vrouwen kunnen zeggen dat er zo’n goed geschreven rollen voor hen zijn, waarbij je ook nog eens een breed palet aan emoties kan opentrekken? Maar ik moet er wel mijn best voor doen. Zeker als je hoort dat de anderen na de draaidag veel leute beleven of in de Omer vliegen, terwijl ik nog studeer en gedisciplineerd vroeg in mijn bed kruip.”

Mathias: “Laat ons zeggen dat dat het eerste seizoen wel anders was. (lacht) Ze heeft haar lesje geleerd, en ze is ook geen drie maal zeven meer.” (schatert)

Maaike: “Het is gewoon écht thuiskomen in die streek. Het is daar niet normaal mooi. Elke ochtend als ik in mijn auto stap en weer naar godweetwaar rij, met een muziekje op, dan kan ik enorm genieten.”

Mathias over Maaike: “Ik heb ongelooflijk veel gehad aan Maaike, nog altijd eigenlijk.” © Christophe De Muynck

Hoelang kennen jullie elkaar eigenlijk al?

Mathias: “Zeker 25 jaar, langer zelfs. We kwamen elkaar al tegen bij de musical Peter Pan, in 1998.”

Klikte het meteen tussen jullie?

Mathias: “In die beginperiode kwamen we elkaar vaak tegen, maar die vriendschap is pas ontstaan ten tijde van de Staf Steegmans-show (een muzikale roadshow, red.), toen ik Maaike vroeg om mee te doen. Sindsdien hebben we al veel samen gedaan.”

Maaike: “We wonen niet ver van elkaar en we komen ook overeen met elkaars partner en de kinderen.”

Mathias: “Waar ik zeer dankbaar voor ben, is dat we elkaar laten zijn wie we zijn. Eigenlijk zijn wij twee verschillende mensen, maar we begrijpen elkaar heel goed. Ook met Frans (de man van Maaike, red.) is er een hele goeie klik. (denkt na) Dat West-Vlaamse speelt onbewust ook een rol. We kunnen onszelf zijn. Maaike hoeft mij niet te imponeren, en ik haar niet. Je weet wat ze kan, en daarom is Chantal ook zo tof om te schrijven. Want er is niemand die zo goed Chantal zou kunnen neerzetten als Maaike.”

Maaike: “Als ik dat scenario lees, wéét ik ook wat hij wil. Dat is fantastisch. En we kunnen inderdaad altijd bij elkaar terecht. Dat is heel fijn.”

Mathias: “Er is een soort vanzelfsprekendheid tussen ons. We delen die nuchterheid, weten welke mensen écht belangrijk zijn in ons leven.”

Maaike: “Voilà. Al die roem of aandacht interesseert mij – sorry – geen kloten. Dat is nog nooit zo geweest. Mathias weet – zeker de laatste jaren – dat er maar één ding belangrijk is. De mensen rond je, die je graag zien en die jij graag ziet. Dat je ergens een plekje op de wereld kunt maken waar het misschien beter is dat ze bij jou zijn en omgekeerd.”

Misschien is dat iets wat jullie ook delen: een warme ouderlijke thuis en fijn gezin.

Mathias: “Dat is wel waar. Hoe cliché ook: als je doodgaat, pak je het niet mee, hé. We zitten ook in een beroep waar veel perceptie heerst over glitter en glamour. Een voorbeeld: ik kon niet aanwezig zijn op de Kastaars, maar die zondagavond werd er aan de voordeur gebeld en stonden Frans en Maaike daar met die Kastaar. We hebben met ons vieren een glas gedronken. Voor mij was dat heel veel waard.”

‘Chantal’ is er gekomen op een moment in jullie leven dat niet bepaald een hoogtepunt genoemd kan worden, met de kankerdiagnose van Mathias’ zoon Tore en de zaak-De Pauw.

Mathias: “Misschien schept dat ook wel een band, ja. Wij waren theater aan het maken met Slachtinge (van Het Eenzame Westen, red.) toen Maaike in dat drijfzand terechtkwam. Wij speelden toen fantastische voorstellingen omdat we dachten: fuck de wereld, wij doen dit samen. Je leert iemand kennen op een enorm kwetsbaar punt in het leven, en een paar jaar later maakte ik het mee. Ik heb ongelooflijk veel gehad aan Maaike, nog altijd. Ik zie Frans nog aan de deur staan met zelfgemaakte stoverij of spaghettisaus. Zelfs al zouden we elkaar nu vijf jaar niet meer horen, dit gaat nooit meer kapot.”

Maaike: “Dat is zeker waar. Ik heb ook geleerd dat hoe meer je aandacht besteedt aan negatieve energie, hoe meer je dat versterkt. Ik moet het niet vergoelijken, dat was een hele lastige periode. Maar weet je, mensen draaien ook met de wind. Het ene moment ben je een kalle en dan weer een held.”

Mathias: “Zie het een beetje als voetbalsupporters. Het ene moment staan ze hun club uit te schijten en zwaaien ze met middelvingers en bommetjes… tot ze kampioen zijn. Dan zijn het weer goden. Het is écht relatief.”

Maaike over Mathias: “Als je kijkt naar wat er vandaag gemaakt wordt, dan is dat nooit door iemand alleen geschreven. Ik vind dat héél straf.” © Christophe De Muynck

Geen schrik dat er een soort zwart gat komt na ‘Chantal’?

Mathias: “Ik ben daar niet bang voor, nee. Ik ben 54 en al zolang bezig dat ik er vertrouwen in gekregen heb, zelfs in mindere periodes.”

Maaike: “Ik zeg ook altijd dat ik in de Delhaize zou gaan werken. Ik zou dat écht doen. Ik ben daar heel West-Vlaams in, er moet brood op de plank komen voor mijn gezin. Ik heb het geluk dat ik een brede interesse heb. Ik doe De droomfabriek, heb net een voorstelling gespeeld en een docu gedraaid. Afgelopen jaar zat écht vol.”

Mathias: “Ik geloof ook dat je als verhalenverteller met een brede interesse veel kanten uit kan. Het maakt niet uit in welke vorm, of dat nu muziek, toneel of film is.”

Maaike: “In onze branche en dit taalgebied kan je ook maar beter alles kunnen.”

Mathias: “Zonder bitter te zijn, maar mocht ik een Amerikaan zijn dan was ik na drie seizoenen schrijven al binnen. Bij ons is dat…”

Maaike: “… níét zo.”

Mathias: “Na Marsman dacht ik dat er een hele nieuwe wereld zou opengaan. Ik zie me nog staan met de twee prijzen die we kregen op het festival in Biarritz. Helemaal alleen. Ik ben naar buiten geweest en heb gebeld met Jürgen (Delnaet, red.) om te zeggen dat hij had gewonnen. Daarna ben ik naar het hotel geweest en de dag erna zat ik op de trein naar huis. Dan schrijf je opnieuw, krijg je een nee en begrijp je niet hoe je nu in die situatie bent terechtgekomen. Frustrerend? Je doet gewoon door.”

Maaike: “Ik heb het daar wel wat moeilijker mee, eerlijk gezegd. Ik denk dat het ook komt omdat ik een vrouw ben. Kijk maar naar het verschil in wat we verdienen tegenover mannen. Dat is gewoon schandalig. Soms kan ik me echt druk maken: moet ik me nu wéér bewijzen? Maar aan de andere kant houdt het me ook wakker en niet lui. Ik ben niet bitter trouwens. Ik mag ook niet bitter zijn. Weet je, ik droomde er al van klein meisje van om actrice te worden. Keek met mijn memé naar Ingrid Bergman en Marilyn Monroe. Ik wilde kunnen dansen als Fred Astaire, maar op het toneel sta je met die warme lampen op jou en de koude op je kont omdat het door de coulissen waait. Hoezo, glamour?” (lacht)

Maaike: “Met Dries Heyneman is het fantastisch werken.” © VRT

Mathias: “Het gaat misschien lullig klinken, maar wij zijn allebei sobere, realistische mensen die niet in een villa wonen, maar een simpel rijhuis. Ik ben er ook nooit jaloers op geweest. Je moet dat zwembad ook onderhouden, denk ik dan. In ons vak ben je geen zakenman maar een maker en een speler, en dan weet je dat er tijden komen dat er geen geld binnenkomt. Mijn moeder zaliger gaf me de raad toen ik afstudeerde om nooit mijn ziel te verkopen. Dat wil ik ook niet doen.”

Maaike: “De mijne kwam na 15 jaar af, of ik toch niet beter les zou geven om een vaste job te hebben. Dan sta je daar je best te doen.” (lacht)

Laatste vraag: zit er een houdbaarheidsdatum op ‘Chantal’? Je wil niet het seizoen te veel maken.

Mathias: “Dat zal ook nooit gebeuren. Ik schrijf alles alleen en ik wil dit echt geen tien jaar meer doen.”

Maaike: “Hij heeft nog heel wat andere mooie ideeën. Maar voor mezelf zou ik het niet erg vinden als het stopt, nee.”

Mathias: “Ik heb nog ideeën voor een vierde seizoen (een nieuwe reeks werd nog niet aangekondigd, red.), maar verder denk ik nog niet. Vijf? Dan moet het echt gedaan zijn.”