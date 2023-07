M-Kids willen grootste indianendans ooit op Tien Om Te Zien

Komende maandag 24 juli is er de eerste opname van Tien Om Te Zien. Daarbij willen de M-Kids die dag zoveel mogelijk mensen de indianendans laten dansen.

Naast een heel boel andere muzikale artiesten, zakken de M-Kids maandag naar de kust af en dat doen ze met een missie. Tamara, Britt en Davina lanceren namelijk een oproep naar heel Vlaanderen om tijdens hun optreden de grootste indianendans ooit te dansen. “Iedereen is welkom in Westende. Niet alleen op de dijk, maar ook op het strand of in de duinen”, klinkt het bij de dames. “Wij brengen onze grootste hit Indianendans en het zou super leuk zijn als we daar de grootste indianendans ooit kunnen doen. Maar dat kunnen wij met drie niet alleen, we hebben jullie hulp nodig. Wij hebben er alvast heel veel zin in!” De M-Kids roepen dan ook jong en oud op om nu maandag 24 juli allemaal samen de Indianendans te komen dansen tijdens Tien Om Te Zien en zo een gigantisch muziekfeest te laten losbarsten.

Tien Om Te Zien is opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk van Westende afzakken en de show live bijwonen op 24 en 25 juli en op 7, 8 en 9 augustus. Ook op het scherm barst het feest binnenkort los, want de uitzendingen van Tien Om Te Zien zijn vanaf 28 juli elke vrijdag om 20u35 te zien bij VTM.