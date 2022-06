Lukas (3) schittert vanavond nog een keer in Eén-soap Thuis

Lukas, het driejarige zoontje van Eveline Bultynck, voelt zich goed op de set van de Eén-soap Thuis. Daar mocht hij even in de huid kruipen van Leo Jr., het zoontje van personages Bob en Tamara. Lukas is vanavond, donderdag 9 juni, nog een laatste keer te zien in de soap.

“Wij hadden eerst voor onze zesjarige dochter Feline een Facebookprofiel aangemaakt. Dankzij haar profiel werd zij al meermaals uitgenodigd om als figurante op te treden. Zij werd ook al uitgenodigd om modellenwerk te doen. Dat bevalt haar zo goed dat ze nu al spreekt om in die richting carrière te maken. Toen mijn zoontje Lukas bijna drie jaar werd, heb ik ook voor hem een Facebookprofiel aangemaakt”, zegt mama Eveline Bultynck.

Geselecteerd

“Aanvankelijk had Lukas niet veel belangstelling voor wat er met zijn profiel gebeurde. Dat veranderde toen wij hem vertelden dat de makers van Thuis op zoek waren naar driejarige jongens om even mee te spelen en dat we hem hadden ingeschreven.”

“Vanaf dat moment vroeg hij meermaals per dag of er nog geen nieuws was over Thuis. Dat bleef duren tot we bericht kregen dat Lukas één van de geselecteerde jongens was om in de serie Leo Jr., het zoontje van Tamara en Bob, te spelen. Hij keek er naar uit, maar het was geen hoerastemming.”

Positieve reacties

“De opnames zijn ondertussen achter de rug. Lukas was vorige week en deze week enkele keren te zien op het scherm. De makers van de serie waren vooral tevreden over de ongedwongen manier waarop Lukas zich over de scène en voor de camera bewoog.”

“Zelfs van de scènes die meermaals moesten opgenomen worden, heeft hij genoten. Lukas heeft vooral genoten van de scène waarin hij met Lowie, de acteur Mathias Vergels, in beeld kwam. Lukas kreeg van de crew van Thuis en op Facebook veel positieve reacties.”

Lukas is vanavond, donderdag 9 juni, een laatste keer te zien in Thuis. Om binnen de wet op de kinderarbeid te blijven, mogen kinderen slechts een beperkt aantal dagen meedraaien in een opname. Dat sluit volgens Eveline niet uit dat haar zoontje later nog eens gevraagd wordt om in de huid van Leo Jr. te kruipen. (LV)