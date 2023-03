Luk Alloo volgt sekswerkers: “We zitten nog altijd met het Disney-complex”

Vanaf zondag 12 maart duikt programmamaker Luk Alloo met ‘Alloo SEXpliciet’ in de wereld van sekswerkers. Al lang geen marginaal fenomeen meer, maar toch krijgen pakweg porno-acteurs of luxecallgirls vaak tegenwind. Als vanouds hoopt Alloo af te rekenen met de vele vooroordelen.

“Seks is altijd een booming business geweest”, steekt programmamaker Luk Alloo van wal. “Er zijn duizenden boeken over geschreven en evenveel films over gemaakt. In het tijdperk van de Romeinen waren ze nog heel open en liberaal, maar de laatste decennia zijn er door onze christelijke opvoeding een pak vooroordelen, schuld en schaamte bij gekomen. En dat terwijl mensen altijd betaald hebben voor seks en dat het even goed om mensen van achter de hoek kan gaan. Vaak hebben ze verschillende beweegredenen om in die wereld te stappen. Dat kan financieel zijn, maar even goed ook omdat ze een hoog libido hebben.”

Met ‘Alloo SEXpliciet’, hoopt Alloo net als bij zijn reeksen over de gevangenis en de psychiatrie de nodige nuance tot bij de kijker te brengen. “Want we zitten nog altijd met het Walt Disney-complex. Het opperste geluk: huisje, tuintje en een monogaam huwelijk van zeker 50 jaar. Maar voor een aantal mensen werkt dat niet, en zitten ze af en toe liever bij de buurvrouw.”

Blote borst taboe

“Al komen we gelukkig van ver. Vroeger werd de Playboy afgedekt met een zwart vierkantje, was er ophef rond het boek van Jef Geeraerts over zijn seksuele escapades in ‘Gangreen 1: Black Venus’ of werden pornofilms in een apart kamertje gezet in de videotheek. Bij de film Emmanuelle zag je een blote borst en dat was al taboe. Dat schaamtegevoel is gelukkig al veel verminderd.”

“Je merkt ook een duidelijke verschuiving. Er is meer openheid bij de jongeren, zonder dat ze daarbij hedonistisch zijn. Denk maar aan OnlyFans. Maar onlangs zag ik ook een fragment van de nieuwe reeks van Sarah Jessica Parker (bekend van Sex and the City, red.). De termen die daar zonder blozen gebruikt worden… Zelfs onze taal is in het algemeen wat explicieter geworden.”

“Het was niet simpel om mensen te overtuigen om mee te werken”, aldus Alloo. © VTM

Toch bleek het niet simpel om mensen te vinden om aan de reeks mee te werken, zoals Luk ook aangeeft in de eerste aflevering. “Ik schrok ervan hoeveel vooroordelen er nog bestaan. Voor veel mensen is wat ze doen een bewuste keuze. En ze moeten daardoor ook leven met de negatieve kantjes.”

Want een aantal onder hen hebben ook een relatie en/of kinderen. “En die mensen beseffen heel goed wat de emotionele en sociale impact is van hun beroep. Maar het is ook duidelijk dat ze een zeker kader nodig hebben om hun werk te doen, een soort veilige haven. Met mijn verhalen wil ik vooral wat meer nuance brengen.”

‘Alloo SEXpliciet’, op zondag 12 maart om 21.30 uur bij VTM 2.