Louise grijpt naast de titel van ‘Beste Junior Bakker’

Het Junior Bake Off-avontuur zit erop voor de Louise De Backer uit Otegem (Zwevegem). De 15-jarige bakster heeft de wedstrijd dan wel niet gewonnen, teleurgesteld is ze allerminst: “Elke nieuwe aflevering was een cadeau.’

Louise heeft er – in haar eigen woorden – een hobbelig parcours opzitten. De eerste aflevering verliep moeizaam, in de tweede aflevering schopte ze het dan toch tot ‘Beste Bakker’ van die week. Uiteindelijk overleefde ze de afvalrace tot in de finale.

Chocoladenachtmerrie

Die laatste aflevering begon met een aartsmoeilijke opdracht: de drie bakkers moesten een verrassingsbeer uit chocolade met zes pralines in zijn buik op hun kookeiland toveren. Louise was echter niet opgewassen tegen de moeilijkheden die het tempereren van chocolade met zich meebrengt, haar blauw-geel-roze-creaties bleven tevergeefs stevig in de vorm zitten. De vulling kon de jury echter wel bekoren. (lees verder onder de Instagrampost)



“Ik heb er nog nachtmerries over”, lacht Louise. “Chocolade is mijn ding niet en dat zal het ook nooit worden. Ik heb al veel gebakken sinds de opnames, maar geen chocolade meer aangeraakt. Sowieso had ik al meer stress dan tijdens de voorgaande rondes, dus ik heb me redelijk snel neergelegd bij mijn mislukte technische proef. Wel zorgt het een beetje voor een domper voor de laatste opdracht.”

Finalewaardig

Voor het finalespektakelstuk pakte Louise uit met een paarse sprookjestaart, inclusief een eetbare nabootsing van een geode en een kasteel uit isomalt. Eens op de jurytafel verloor de taart wat stabiliteit, maar de frisse smaak van rood fruit kon Dominique Persoone en Regula Ysewyn toch overtuigen. “Ik was echt trots op mijn resultaat. Het was een mooie afsluiter van mijn parcours. Die geode was een risico, maar ik ben blij dat ik het heb geprobeerd”, vertelt de Zwevegemse.

Ondanks de lovende commentaar van de jury moest Louise uiteindelijk het onderspit delven voor de 14-jarige Fien Lefevere uit Boechout. Maar die overwinning is volgens de nederige Louise meer dan verdiend: “Fien is zeker een terechte winnaar, amai! Ze was veel standvastiger en stabieler dan ik was doorheen alle rondes. Ik gunde het haar enorm hard, Merel trouwens ook. Ik ben echt eerlijk wanneer ik zeg dat winnen nooit mijn doel was, elke aflevering die ik mocht meemaken was al een cadeau. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou geraken. Het is al een wonder dat ik tot in de finale ben geraakt. Dus teleurgesteld? Totaal niet!”

“Fien is echt een terecht winnaar, ik was absoluut niet teleurgesteld!”

Nu het avontuur ook op televisie is afgelopen kan Louise voluit terugblikken én vooruitkijken. Intussen heeft ze haar eigen bakatelier opgericht, naast haar studies maakt ze op bestelling allerlei lekkers voor iedereen die dat wil. “Ik ben blij dat het Bake Off-verhaal zo toch een beetje kan verderzetten. Want ergens doet het toch een beetje pijn dat het nu écht gedaan is. Ik heb zoveel geleerd in de tent. Zoals dat je niet mag beginnen panikeren wanneer dingen beginnen te mislukken. Het is gewoon wat het is. Als je rustig blijft en gewoon doorgaat, geraak je veel verder. Het was een prachtig avontuur, maar aan elk sprookje komt een einde.”