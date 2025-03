Louise De Backer (17) haalde tweede plaats in ‘Junior Bake Off’: “Dit veranderde mijn leven”

Vorige week raakte bekend dat het bakprogramma ‘Junior Bake Off’ na dit seizoen zal stoppen. “Een spijtige zaak”, reageert Louise De Backer (17) uit Otegem. Zij haalde er twee jaar geleden de tweede plaats en zegt enkel mooie herinneringen aan het programma over te houden. “Het veranderde zelfs deels mijn leven”, klinkt het.

Louise De Backer uit de Blauwvoetstraat in Otegem haalde in 2023 een mooie tweede plaats in het televisieprogramma ‘Junior Bake Off’. Een onrechtstreeks gevolg van de coronaperiode. “In die periode kregen we in de voormiddag les via de computer. In de namiddag verveelde ik mij een beetje en begon ik wat te bakken. Een leuke bezigheid waarin ik mij meer en meer ging verdiepen. Minstens één keer per week, maar meestal 2 à 3 keer, trok ik mijn schort aan. Met verschillende smaken experimenteren en variëren, dat vond ik het leukste”, blikt ze terug.

Door enkele mensen rondom haar werd ze aangemoedigd om deel te nemen aan het programma. Na de selectierondes te hebben doorlopen, mocht ze voor de camera’s haar kunnen demonstreren. Haar bakkunsten werden beloond met een mooie tweede plaats in het programma.

Zelfvertrouwen

Louise zegt veel meer dan die tweede plaats aan het programma te hebben overgehouden. “Vooreerst heb ik heel goede herinneringen aan ‘Junior Bake Off’. Ik heb er echt een ‘zot’ parcours afgelegd. Het was echt een mooie ervaring die ik heb mogen meemaken. Ik mocht ook heel wat positieve reacties ontvangen en veel mensen waren trots op mij.”

Volgens haar veranderde het programma ook haar leven voor een stuk. “Ik heb er zeker veel meer zelfvertrouwen door gekregen. Ik heb het helemaal alleen gedaan, mijn ouders konden en kunnen nog steeds niet bakken. Ik moest dus alles zelf leren en uitproberen. Verder heb ik ook leren omgaan met stress en druk, wat nog altijd van pas komt.”

Ook achteraf bleef haar tweede plaats haar achtervolgen. “Gevolg van mijn mooi resultaat was dat er heel wat mensen vroegen of ik een taart voor hen wou bakken. In het begin ging ik daarin mee, maar ben daar nu wel mee gestopt. De bestellingen bleven binnenlopen, maar er was ook het schoolwerk. Dit is prioritair geworden en dat neemt nogal wat tijd in beslag. In mijn vrije tijd ga ik liefst sporten. Zo ben ik aangesloten bij Atletiek Zuid West in Zwevegem, waar ik graag rondjes loop. Ook een tochtje met de fiets zie ik wel zitten.”

Einde programma

Televisiezender Play4 heeft nu besloten om te stoppen met de reeks, na het seizoen dat nu is opgenomen. “Een spijtige zaak”, noemt Louise het. “Ik vind het nog altijd een tof programma en heb altijd gekeken. Ik vind het vooral ook spijtig dat jongeren niet de kans zullen krijgen om mee te maken wat ik heb mogen ervaren. Ik heb door het programma veel bijgeleerd door zaken op te zoeken en uit te proberen.”

Laag pitje

Wat de toekomst betreft, is Louise duidelijk: ze zal geen patissier worden. “Ik vind bakken zeker nog leuk, al staat het door de studies een beetje op een laag pitje. Nu bak ik nog eens sporadisch, wanneer er bezoek komt of zo.”

Ze staat tegenwoordig nog wel in de keuken, maar dan meer om in de kookpotten te roeren. “Ik kook heel graag en het is ook een stuk makkelijker en het gaat vlugger. Ik vind het ook heel leuk om te experimenteren met smaken. Dit alles komt er wellicht ook omdat ik heel graag eet”, vertelt ze.

Farmacie

Louise zit in het zesde middelbaar van het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem. Ze volgt er de richting wiskunde-wetenschappen. “Wetenschappen zijn echt mijn ding. Ik doe dat heel graag. Later wil ik graag iets doen in de farmacie en dan eerder zoiets als industrieel medicijnen ontwikkelen. Daarmee is ook meteen de link naar het bakken gelegd. Je werkt er ook met recepten en de ingrediënten moeten er ook goed afgewogen worden. Anders zit je met een probleem”, besluit ze lachend.