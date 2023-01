Lot van Frank en Simonneke is in West- Vlaamse handen: misdaadauteur Piet Baete is nieuwe hoofdscenarist bij ‘Thuis’

Krijgt ‘Thuis’ straks een West-Vlaams randje? De Knokke-Heistse misdaadauteur Piet Baete, die tegenwoordig in Boechout woont, tekende als nieuwe hoofdscenarist voor een reeks cliffhangers die de harten van de kijkers sneller moet doen slaan. Tegelijk koestert hij ook de ambitie om met de populaire soap een jonger publiek aan te snijden. “Ik wil van ‘Thuis’ opnieuw een echt gezinsmoment maken.”

Piet Baete werd kort voor de jaarwisseling gevraagd om het schrijversteam achter Thuis te vervoegen. Een kans die de misdaadauteur met beide handen greep. “Thuis of Familie, het is voor mij nooit echt een dilemma geweest. Mijn vrouw is een trouwe fan van Thuis én zij is de baas over de afstandsbediening”, lacht Piet. “Persoonlijk vind ik het acteerspel in Thuis ook net iets meer naturel dan in Familie. Bovendien is Thuis altijd baanbrekend geweest. Denk maar aan Franky Bomans, het allereerste transgenderpersonage in primetime. De soap heeft in de loop der jaren heel wat maatschappelijk relevante thema’s bespreekbaar gemaakt in de Vlaamse huiskamers.”

Eén grote familie

Een van dé grote uitdagingen waar Piet als scenarist voor tekende, is Thuis weer wat aantrekkelijker maken voor een jong publiek, dat steeds vaker kijkt via streamingplatformen. “Ik wil de kijkers vijfentwintig minuten waardevolle fictie geven en van de soap opnieuw een echt gezinsmoment maken”, zegt hij. “Ondertussen kon ik al uitgebreid kennismaken met de acteurs. Dat was heel fijn. Het voelde aan als één grote familie. Maar ik wil zelf ook heel betrokken zijn bij de acteurs en de evoluties die ze als personage doormaken. Ze verdienen niets minder dan dat.”

“Ik wil de harten van de kijkers sneller doen slaan”

Piet Baete is met Thuis overigens niet aan zijn proefstuk toe. Hij werkte in het verleden al achter de schermen mee van grote producties als Professor T, Aspe en Spitsbroers. Al maakte Baete vooral naam als misdaadauteur. “Het is ook met die insteek dat ze mij bij Thuis gevraagd hebben”, zegt hij. “Waar mijn voorgangers misschien iets meer op het feelgood-gehalte werkten, heb ik de ambitie om meer suspense op te wekken in de reeks. Ik hou ervan om de dingen op de spits te drijven. En het tempo mag ook iets hoger. Ik wil de harten van de Thuis-kijkers sneller doen slaan. Als ik mijn werk goed doe, moeten kijkers straks een nóg grotere drang voelen om te kijken. Verwacht je dus aan een reeks cliffhangers om u tegen te zeggen.”

Minder vrijheid

Al beseft Piet ook dat hij als tv-scenarist iets minder vrijheid heeft. “Waar de romanschrijver god is van z’n eigen universum, ben je als tv-scenarist gebonden aan het kader en het DNA van de reeks waaraan je meewerkt. Een idee moet bovendien ook productioneel haalbaar zijn. Een helikopter die neerstort bijvoorbeeld; dat is op papier snel geschreven maar in televisieland staat daar het nodige budget tegenover”, klinkt het. “Het mooie aan een soap is dat het ook verschillende genres samenbrengt. Onze fictie bestaat niet alléén uit drama en suspense, er zitten bijvoorbeeld ook vaak komische momenten in Thuis. De soap is een fantastisch maar soms wat onderschat genre. Zoals een goeie chef moet je al die verschillende ingrediënten perfect weten uit te balanceren en is het elke dag weer een uitdaging om de aandacht van de kijker vast te houden.

“De soap is een fantastisch maar soms wat onderschat genre”

De Thuis-kijker is een heel geëngageerde kijker, maar dat impliceert ook dat je het risico loopt hem of haar kwijt te spelen als hij of zij niet meer in je gelooft. We moeten elke dag hard blijven werken aan die betrokkenheid, door echt onder de huid en in het hoofd van de personages te kruipen. Onderschat nooit je publiek: elke kijker moet je verdienen. Het mooiste compliment voor ons als schrijversteam is dan ook wanneer de acteurs op straat als Frank of Simonneke worden aangesproken. Dan weet je dat je écht goed bezig bent.”

Kritiek

Er kwam de voorbije weken wel wat kritiek op dat de VRT haar kroonjuweel uitbesteedde aan een extern productiehuis. “Dat de acteurs in het verleden zelf ook al op straat zijn gekomen in het kader van besparingen bij de VRT, geeft alleen maar aan hoezeer hun hart in deze reeks zit. Maar Eyeworks is niet zomaar het eerste het beste productiehuis. Zelf zie ik dit als de kroon op jarenlang hard werken. Ik kijk enorm uit naar de vele verhalen die we als team op de kijkers zullen loslaten. Van scenarist tot klankman: we gaan allemáál heel hard ons best doen om met Thuis een mooi verhaal te blijven schrijven”, besluit Piet.