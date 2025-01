Lorenzo (32) uit Deerlijk vond dankzij ‘Blind Getrouwd’ de liefde bij Sil: “Nu tijd nemen om elkaar te ontdekken”

Blijven ze getrouwd of toch niet? De hamvraag van Blind Getrouwd was in het geval van Lorenzo Warie uit Deerlijk en Sil Poppe uit Zele haast overbodig. In ‘Blind Getrouwd – Het Vijfde Huwelijk’ was duidelijk dat het van meet af aan klikte tussen de twee bruidegommen. “Ik was eerst kwaad op de productie.”

“Hoe het gaat? Wel eerlijk gezegd, ben ik nog altijd wat aan het landen van de rollercoaster de afgelopen weken”, glimlacht Lorenzo Warie. De customer support engineer uit Deerlijk wist drie maanden geleden nog niet eens dat hij geselecteerd was voor ‘Blind Getrouwd’ en vandaag is hij gelukkig getrouwd. “Nog steeds, jawel. Het is wel pittig geweest. Je denkt dat je weet wat er op je afkomt, maar je leeft al die weken aan 200 kilometer per uur.”

Het was een goeie vriendin die Lorenzo inschreef. “Ik kwam uit een relatie van acht jaar, en was een jaar single. Initieel zou ik mezelf niet inschrijven. Het klinkt contradictorisch maar ik hou niet van die aandacht die er bij komt kijken. Wat me over de streep heeft getrokken, was de wetenschappelijke basis waarop de experten zich zouden baseren. Ofwel zou er een vibe zijn, ofwel zou die moeten groeien, ofwel niet. Eigenlijk had ik niets te verliezen, bedacht ik me. Wat voor type ik heb? Geen. Ik vind humor wel heel belangrijk, en ook een uitstraling. Een man hoeft niet de hele week in een fitness te zitten voor mij.”

Geluk bij een ongeluk

Uiteindelijk kreeg Lorenzo het bericht dat er een match was gevonden. “Ik zeg normaal gezien nooit ‘oh my god’, maar ik heb het toen waarschijnlijk honderd keer gezegd”, lacht Lorenzo. “Ik was eerst kwaad op de productie, toen ik te horen kreeg dat ik maar 16 dagen de tijd had om alles te regelen: de gastenlijst, mijn kostuum… Achteraf gezien bleek dat een geluk bij een ongeluk, want ik had niet veel tijd om te stressen. Op de dag zelf was dat wel zo van zodra ik mijn kostuum aan deed. Wat ben ik toch aan het doen, dacht ik.”

De eerste ontmoeting met Sil Poppe uit Zele, producent bij Backstage Producties, bleek meteen een schot in de roos. “We moeten niet zeveren… natuurlijk zie je eerst het uiterlijke. Dat was al heel tof, en toen begon hij aan zijn geloftes. Ik hoorde meteen dat hij iemand is die je kan meepakken in zijn verhaal en op papier perfect bij mij zou passen. Dat gaf wel moed en motivatie om me verder open te stellen.”

Dat James Cooke ook in de zaal zat, als baas en vriend van Sil, deed Lorenzo niet zozeer vreemd opkijken. “Ik was vooral bezig met de reactie van zijn familie en hele dichte vrienden. Dat bleken uiteindelijk zo’n lieve en warme mensen, ongelooflijk! Zeker zijn grootmoeder, Grootje. Er zit zoveel liefde en warmte in die vrouw. Ik ben heel dankbaar dat ze mij met open armen hebben ontvangen. Ook mijn ouders voelden meteen dat het goed zat en dat de experten hun werk hadden gedaan.”

Rugzakje

Hielp naar eigen zeggen ook om een stevige basis te vormen: een goeie communicatie. “Die eerste dag hebben we tot diep in de nacht gepraat, en alle kaarten op tafel gelegd. Alles waar er eventueel vragen zouden over komen. We hebben allebei een rugzakje, en vonden het belangrijk om alles te benoemen zodat er gaandeweg geen frustraties de kop op staken.”

Die kwamen er uiteindelijk wel, in de vorm van een dipje na de huwelijksreis. “Maar dan nog zijn we heel respectvol blijven communiceren. Toen wist ik dat dit wel iets kon worden op de lange termijn. Daar heb ik echt de klik gemaakt. Verliefd? Ik weet niet of dat hetzelfde gevoel is als die puberale verliefdheid, maar Sil was duidelijk iemand waar ik me echt goed bij voelde.” (lees verder onder de foto)

Lorenzo en Sil met presentatrice Ingeborg. (foto VTM)

Ook naar het beslissingsmoment leefden de twee vrij nuchter toe. “Iedereen gaf mij de tip: als het geen duidelijke ‘nee’ is, je ‘ja’ moet zeggen. Alhoewel, moeten… Daar ligt volgens mij doorgaans de grootste valkuil bij ‘Blind getrouwd’: die druk. Ik wilde vooral géén druk voelen. Kort voor de beslissing, toen we weer enkele dagen apart waren, heb ik in mijn hoofd de oefening gemaakt: mis ik Sil of gewoon iemand? Het bleek Sil te zijn.”

Dat Lorenzo en Sil niet in het reguliere seizoen te zien waren, maar in Het Vijfde Huwelijk – dat vooral online te zien was – is voor Lorenzo niet zo belangrijk. “Met alle respect, maar dat was ook nooit mijn doel. Ik vond het heel fijn toen ze zeiden dat ze iemand voor mij hadden gevonden. Met de camera’s zelf, of het feit dat mensen dit thuis konden zien, hield ik eerlijk gezegd weinig rekening.”

Intussen zijn de camera’s opgeborgen, maar zit het nog steeds goed tussen de twee. “De huwelijksreis vormde zowat de basis voor dat samenwonen. En dat samenwonen dan weer voor de periode na het beslissingsmoment. Het voelt nu aan alsof we aan het daten zijn, maar dan wel met flink wat voorkennis.” (lacht) “Het is elkaar ontdekken op ons eigen tempo, zonder camera’s, waardoor het minder georkestreerd aanvoelt.”

Geen druk

Voorlopig wonen de twee nog apart. “Hij woont in Zele bij zijn grootmoeder, en ik heb een appartement waarvan de huur nog even loopt. Ook op dat vlak willen we er geen druk op zetten. Na twee maanden daten ga je doorgaans ook nog niet samenwonen. We geven onszelf nu vooral de tijd om elkaar nog beter te leren kennen, en te genieten van wat we gekregen hebben. Onze toekomst? Goh, kinderen is niet aan de orde, maar zeg nooit nooit. We vierden nieuwjaar samen, en kijken in 2025 wel wat er op ons pad komt. Maar ik ben absoluut heel blij hoe het vorig jaar werd afgesloten.” (grijnst)