Lize Feryn (32) openhartig over miskraam: “Een keer dat je het zelf meemaakt, hoor je pas alle verhalen”

In een nieuwe podcast van Studio Brussel vertelt actrice Lize Feryn openhartig over hoe haar zwangerschap onlangs werd afgebroken. “Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren, maar het blijft wel pijnlijk.”

StuBru-presentatoren Fien Germijns en Thibault Christiaensen worden 30 jaar en vieren dat met de podcast ‘Bijna-dertigers’, waarbij ze dertigers om advies vragen. Ze krijgen tips en levenslessen à volonté van onder meer Jens Dendoncker, Daan Alferink, Charlie Dewulf en Brent Vanneste. Ook Lize Feryn komt langs en vertelt honderduit, ook over haar relatie met Aster Nzeyimana met wie ze sinds vorig jaar verloofd is. Daaruit blijkt dat het al vanaf dag één goed zat tussen de twee. “We zijn ongeveer zeven jaar samen nu”, vertelt ze. “We hebben altijd gezegd dat we aan vijf jaar voor kindjes zouden gaan, maar dat we daarvoor nog zouden trouwen.”

Corona gooide echter roet in het eten, vandaar dat er nu pas een huwelijk komt. “We waren nog maar drie weken samen toen we dat gesprek hadden. Maar toen we vijf jaar samen waren, zaten we in Kaapstad en merkte ik dat we er niet meer over spraken. Toen hebben we daar een serieus gesprek over gehad.” (lees verder onder de foto)

Aster Nzeyimana en Lize Feryn tijdens de Kastaars! vorig jaar. © BELGA

Daarna wil ze iets persoonlijks toevoegen aan het gesprek. “Ik was zwanger”, zo vertelt Lize. “We gingen normaal gezien deze zomer een kindje krijgen, maar dat was afgebroken, zoals dat bij veel mensen gebeurt. We waren er megaklaar voor, en nog altijd trouwens.”

Pijn blijft

Op de vraag of ze het al een plek heeft kunnen geven, antwoordt Lize dat ze het opmerkelijk vond hoeveel mensen dat meemaken. “Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren. Een keer dat je het zelf meemaakt, hoor je pas alle verhalen. Ze vertellen dat er niet bij als je aan kindjes begint. Natuurlijk blijft dat pijn doen, maar ik ben wel zo realistisch dat ik weet dat het kan gebeuren. Aster en ik kunnen er gelukkig goed over babbelen. We zijn overigens best snel zwanger geraakt, dus het feit dat we weten dat we zwanger kunnen worden, is wel leuk. De volgende keer zullen we duizend keer meer klaar zijn voor dat kindje. Als het effectief een gezond kindje is, zal dat zo heerlijk zijn…”