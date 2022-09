Lisa uit Lissewege vanavond in Regi Academy

Regi schakelt vanavond een versnelling hoger in zijn zoektocht naar dé stem van zijn nieuwe hitsingle. In een nieuwe aflevering van Regi Academy vanavond om 20.35 uur bij VTM 2, roept hij een extra grote lading kandidaten op de auditievloer.

Een van die kandidaten is Lisa De Weerdt (22) uit Lissewege. Zij verrast niet alleen met haar stem, maar ook met haar verhaal. Zo rijdt stoere motorchick Lisa met haar crossmotor naar haar werk op de jeugddienst van Blankenberge. “De kinderen vinden het de max als ik zo toekom!”

Vanavond in Regi Academy zingt Lisa Duizend Sterren van Regi en Pauline. “Een prachtig nummer. Ik ben heel blij dat ik deze song mag zingen. Ik heb een aangeboren liefde voor Engelstalige muziek, maar gaandeweg ben ik ook Nederlandstalige muziek meer beginnen appreciëren. Met je eigen taal kun je nog veel meer spelen en experimenteren.”

Haar Regi-avontuur in Marbella kan Lisa samenvatten in twee woorden: “Constante extase. Echt waar, van begin tot eind heb ik in een soort van extase geleefd. Het was een fantastisch avontuur. Je komt in een groep van gelijkgezinden terecht. Jongeren die ook aan hun muziekcarrière willen timmeren. Er hing echt een magische sfeer. We kregen een sterrenbehandeling. Ik ben er vandaag nog niet over”, lacht Lisa. “Toen ik de oproep zag naar kandidaten voor een nieuw seizoen van Regi Academy, heb ik niet getwijfeld. Regi is een echte ster én hij heeft een neus voor talent. Hij geeft jonge mensen kansen om hun weg te vinden in de muziekindustrie.”

Of Lisa vier handjes krijgt en door mag naar de volgende ronde, zie je vanavond om 20.35 uur op VTM 2.