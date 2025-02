Linda ut Wervik binnenkort ook op TV te zien

De droom waarin snoepverkoopster Linda Hostyn (60), beter bekend als Linda ut Wervik, vorig jaar stapte, lijkt geen einde te kennen. Nadat de zingende marktkraamster vorig jaar in augustus mocht schitteren op het hoofdpodium van Kamping Kitsch Club in Kortrijk, blijft de TikTok-ster uit Wervik een veelgevraagde artieste op evenementen. Wat begon als een lokale sensatie is inmiddels uitgegroeid tot een naam die ook ver buiten haar regio weerklank vindt.

“Mijn agenda staat al behoorlijk vol met optredens voor de komende maanden”, vertelt Linda enthousiast. “Op 22 februari word ik verwacht bij de ‘Orde van de Vlaskapelle’ in Gullegem en op 16 maart rijd ik in een cabrio mee tijdens de carnavalstoet van Menen, uiteraard in een speciale outfit. Vermoedelijk heeft mijn nieuwste nummer daar veel mee te maken. ‘Ja, ja, ja, ‘t is weer carnaval’ is een typisch feestnummer waar carnavalisten dol op zijn.”

Linda had nooit kunnen voorspellen dat haar promotieliedje voor het snoep dat ze verkoopt in haar marktkraam haar zo populair zou maken. “Dat ik nu succes heb, is vooral te danken aan MC Drummer en de mensen van Kamping Kitsch Club. Zij geloofden in mij en gaven me de kans om op hun festival op te treden. Daarnaast hebben ze in mij geïnvesteerd, waardoor er muziek werd geplaatst onder het nummer dat ik tijdens hun wedstrijd a cappella bracht en zorgden er tevens voor dat er een bijbehorende videoclip werd opgenomen.”

Herkenning en grappige situaties

De populariteit van Linda ut Wervik beperkt zich niet tot het podium. Ook in het dagelijkse leven merkt Linda dat haar bekendheid blijft groeien. “Als ik ga winkelen met mijn dochter, word ik steevast herkend. Dat betekent dat ons uitje meestal gepaard gaat met het maken van foto’s met verschillende mensen die mij spontaan aanspreken. Daarnaast gebeurt het ook soms dat mensen uit het niets mijn debuutnummer beginnen te zingen als ze me zien. Dat leidt vaak tot hilarische situaties.”

In een poging om onopgemerkt door het leven te gaan, probeerde Linda onlangs te winkelen zonder haar bekende outfit. “Maar dat leverde mij alleen maar problemen op,” lacht ze. “Mijn dochter kon me niet meer terugvinden in de winkel! Dus ik heb besloten mijn iconische outfit toch maar weer te dragen.”

Van de markt naar de tv-studio

Naast haar optredens werd Linda afgelopen maandag verwacht in de tv-studio van Cultuurkanaal in Oudenaarde. “Het was fantastisch om te mogen schitteren tussen rasartiesten zoals Frank Valentino en Sergio, die daar ook te gast waren. Naast een leuk gesprek mocht ik ook twee nummers brengen in het tv-programma, dat op 22 februari wordt uitgezonden via Eclips TV.”

Hoewel Linda volop geniet van haar muzikale avontuur, blijft ze met beide voeten op de grond. “Aan een voltijdse loopbaan als zangeres denk ik zeker niet. Mijn hoofdberoep is en blijft strijkhulp en snoep verkopen op de markt. Daar heb ik al mijn handen meer dan vol aan. Maar ik moet toegeven dat ik in mijn vrije tijd bezig ben met het schrijven van nieuwe nummers. Ik bruis van inspiratie en wil die graag omzetten in nieuwe muziek.”

Meer muziek op komst

Linda dacht aanvankelijk dat het bij haar eerste nummer ‘YOW! Ik ben Linda ut Wervik’ zou blijven. “Maar al snel kreeg ik de smaak te pakken en begon ik opnieuw te schrijven. Dat heeft geleid tot mijn huidige carnavalsnummer. Dit jaar hoop ik nog meer nieuwe muziek uit te brengen.”

Nadat ze de smaak te pakken kreeg op Kamping Kitsch Club, koestert Linda ook de wens om ooit op te treden tijdens het Schlagerfestival in de Trixxo Arena in Hasselt of op de Gentse Feesten. “Maar het belangrijkste is dat ik plezier heb. Stilzitten is immers niets voor mij!”

Optredens en nieuwe online koers

Wie Linda ut Wervik live aan het werk wil zien, krijgt daar de komende maanden meerdere kansen voor. Naast haar optredens in Gullegem en Menen staat ze op woensdag 30 april op de planken in woonzorgcentrum Mater Amabilis in Wervik en op zondag 31 augustus tijdens de verkiezing van de Tabaksfee in Wervik.

Ook online blijft Linda een hype. Op TikTok, waar ze ooit bekendheid verwierf met haar muziek en marktkraamavonturen, bewandelt ze tegenwoordig een iets ander pad. “Momenteel deel ik vooral strijktips op mijn kanaal Linda ut Wervik. Een praktische wending, maar zeker niet minder leuk!”

Het is duidelijk: de reis van Linda ut Wervik is nog lang niet ten einde. Met haar unieke uitstraling, aanstekelijke energie en grenzeloze passie voor entertainment weet ze steeds weer harten te veroveren. Of dat nu op het podium, in haar strijkwinkel, op de markt of op TikTok is, Linda blijft een fenomeen om in de gaten te houden!