LikeMe neemt afscheid in schoonheid

De Ketnetreeks die onder meer Camille Dhont op de kaart zette, houdt er straks na vier seizoenen mee op.

De vierde reeks van #LikeMe belooft alvast spannend te worden en zal opnieuw doorspekt zijn met bekende Nederlandstalige klassiekers zoals ‘België‘ van ‘Het Goede Doel‘. Gezongen door Camille die haar langverwachte terugkeer maakt uit Japan. En er duiken heel wat bekende gezichten op in de populaire reeks: Maike Boerdam, Wim Opbrouck, Jean Bosco Safari, Danni Heylen en Tom Dingenen vervoegen de volwassen cast.

Het verhaal? Het is zover… het laatste jaar in het SAS is aangebroken voor de vrienden van #LikeMe. Hoe het leven van Caro en al haar vrienden er zal uitzien eens ze zijn afgestudeerd blijft een raadsel. Maar dat ze van hun laatste jaar aan hun geliefde school in Antwerpen er eentje zullen maken om nooit meer te vergeten, dat staat vast.

Avant-première

#LikeMe is een coproductie van Ketnet en Fabric Magic en zal te zien zijn vanaf woensdag 11 januari 2023 op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op VRT MAX. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari kunnen de Ketnetters de eerste afleveringen van de gloednieuwe reeks in avant-première bekijken in aanwezigheid van de voltallige cast. En dit in verschillende Kinepolis-bioscopen in Vlaanderen. Op vrijdag 6 januari doen ze Kortrijk en Oostende aan.

Maar daarmee houdt het niet op. Na vier uitverkochte sportpaleizen en meer dan 60.000 bezoekers in 2022 hebben Caro, Vince, Camille, Emma en al hun andere vrienden besloten om terug te keren naar de grootste concerthal van het land. De helden van de populaire Ketnet-reeks: #LikeMe, keren terug naar het Sportpaleis voor een feestje van formaat met: #LikeMe In Concert 2023 op 8 april om 14 uur en om 18.30 uur.