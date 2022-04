Liese (24) en Iñigo (29) gaan in Blind Gekocht op zoek naar een passieve woning in Brugge

Liese en Iñigo werken beiden in het onderwijs. Het jonge koppel bezocht op twee jaar tijd meer dan 50 huizen. Ze brachten al enkele keren een bod uit, maar werden telkens overboden of botsten op huizen met een te hoge vraagprijs. Bart, Béa en Jani proberen hen morgen in Blind Gekocht aan hun droomhuis te helpen.

Liese en Iñigo zijn misschien jong, toch weten ze wat ze willen. Deze twee groene dromers willen graag hun steentje bijdragen aan het milieu, ze zijn op zoek naar een ecologische en duurzame woning. Idealiter douchen ze met regenwater en is hun woning afgewerkt met duurzame isolatie.

Een finoven, een speciale oven die dient als milieuvriendelijke verwarming, zou dé kers op de taart zijn. Een pittige opdracht voor makelaar Béa en interieurarchitect Bart, zij krijgen een budget van 330.000 euro om de ecologische woondroom van het koppel waar te maken en starten hun zoektocht in de rand rond Brugge.

Haalbaar?

Maar is een passieve woning haalbaar met hun budget? “Het zijn allemaal technieken die impact gaan hebben op het totaalbudget en dus een impact op de aankoopwaarde van de woning”, vertelt Béa. Ook voor interieurexpert Bart wordt het zoeken wat haalbaar is.

Celine en Florian zorgden voor een budgetverhoging van 100.000 euro extra. Op deze manier wist Béa een pand te kopen in hun geliefde Kessel-Lo. De eerste kennismaking met de woning werd positief onthaald bij het koppel, maar na het bekijken van de woning bleef de badkamer in de keuken en het ontbreken van een centrale verwarming door hun hoofd spoken.

Vakantiegevoel

Ook de vloer was niet zo hun ding. Celine en Florian ontvangen de sleutels van hun nieuwe woning. Qua interieur hoopte het koppel op een vakantiegevoel, met houten texturen en zachte kleuren. Heeft interieurexpert Bart aan hun wensen kunnen voldoen?