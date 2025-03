“Liefde is ook kunnen loslaten”: West-Vlaming Mario Desmet (48) te zien in ‘Gelukkig Gescheiden’ op VRT1

Op donderdag 6 maart is er een nieuwe aflevering van het VRT1-spelprogramma ‘Gelukkig Gescheiden’. Daar kun je het bijzondere verhaal zien van het gescheiden koppel Mario Desmet (48) uit Ruiselede en Sofie Smessaert (47) uit Aalter. Niet alleen hebben ze elk een nieuwe partner, maar gaan ze nog steeds regelmatig samen én met de kinderen op weekend en naar feesten. Nog sterker: Mario en Sofie zijn nog steeds allebei zaakvoerders van kapsalon Di-Style in Aalter.

Mario en Sofie leerden elkaar kennen in de middelbare school, waar ze allebei een kappersopleiding volgen. Na enkele dancing-bezoekjes worden ze een koppel in 1996. Daarna gaat het vlug. Twee jaar later trouwen ze en niet veel later openen ze hun eigen kapsalon Di-Style in Aalter. In 2000 en 2002 worden ze de trotse ouders van dochter Beau (24) en zoon Matice (22).

“Eigenlijk hadden we het prima voor elkaar”, vertelt Mario. “Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig was. Maar ik ben in een hetero-wereld opgevoed en je staat daar niet bij stil. Ik voelde wel dat er iets niet klopte, maar kon er eigenlijk de vinger niet op leggen.”

Enkele jaren later leert Mario Frederik (42) kennen via een chatroom en dat betekent uiteindelijk het einde van de relatie tussen Mario en Sofie. “Frederik was duidelijk een verwante ziel”, zegt Mario. “We zaten op dezelfde golflengte, dat klikte meteen.”

Nooit laten vallen

Voor Sofie was Mario’s nieuwe relatie een volledige verrassing. “We hadden alles wat we moesten hebben”, stelt Sofie. “We waren niet alleen een koppel, maar ook elkaars collega’s in het kapsalon. Dat nieuws zorgde eerst wel voor verdriet. Maar we bleven gelukkig nog negen maanden samen, zodat ik de nodige tijd kreeg om een en ander te verwerken. Zo heb ik Frederik als een goede vriend leren kennen en zag hoe de relatie tussen hem en Mario groeide. We hebben die situatie eerst voor onszelf gehouden en pas een hele tijd later onze ouders ingelicht.”

“We wilden zeker meewerken aan het idee dat een echtscheiding niet per se dramatisch moet eindigen”

“Ik wil wel benadrukken dat ik Sofie nooit heb laten vallen”, legt Mario uit. “Ik kon me pas 100% goed voelen in mijn nieuwe relatie als ook Sofie zich daarin kon vinden. We zijn zelfs regelmatig met ons drie op stap geweest, mét de kinderen. Dat zorgde ervoor dat de sfeer uiteindelijk ontspannen werd.”

In 2015 leert Sofie Frederiek (46) kennen, of Fredje om het simpel te houden. Vijf jaar later trouwen Mario en Frederik, met Sofie als getuige! Opvallend: de twee nieuwe gezinnen gaan heel hecht met elkaar om en gaan samen op weekend en feestjes, soms met de kinderen. Dochter Beau woont zelfs met haar vriendin in een bijgebouw van het huis van Mario en Frederik.

Andere kijk

Via een eenvoudige screenshot van een kennis verneemt Mario vorig jaar dat de VRT aan een nieuw spelprogramma werkt. “Na enkele contacten met Steven Van Herreweghe, begrepen we dat dit spelprogramma echtscheidingen in een ander daglicht wou plaatsen”, zegt Mario. “Dat het niet noodzakelijk vechtscheidingen hoeven te worden. En dat zagen we met z’n allen meteen zitten. We wilden zeker meewerken aan het idee dat een echtscheiding niet per se dramatisch moet eindigen. Het contact met de tv-crew bij mij en Sofie thuis voelde goed aan. Er mochten zelfs traantjes vloeien. Het zou zeker geen circus worden. Begin februari hebben we het resultaat gezien en dat was precies wat we ervan verwacht hadden.”

Plezante spelshow

Hoe komt het dat veel andere echtscheidingen wél dramatisch eindigen? “Dat is moeilijk te zeggen”, pareert Mario. “Je moet natuurlijk als koppel in staat zijn een en ander grondig uit te praten. Liefde is ook kunnen loslaten, dat is sowieso beter voor de kinderen. En wat ik ook ervaren heb: als je niet gelukkig bent met jezelf, kun je een ander ook geen geluk gunnen.”

“Begin februari hebben we het resultaat gezien en dat was precies wat we ervan verwacht hadden”

‘Gelukkig gescheiden’ moet elke donderdag om 20.45 uur een spannende en plezierige spelshow worden, waarin twee koppels het in een quiz tegen elkaar opnemen met als inzet: een droomreis, gekozen door de kinderen. Het spel bepaalt of er een droomreis gewonnen wordt en welk koppel er dan met de kinderen mee mag. Het resultaat mogen we niet verklappen, dat zie je donderdag 6 maart op VRT1. In een hoek van het Aalterse kapsalon staat het levensmotto van Mario en Sofie in krijt geschreven: ‘Positief zijn betekent niet dat alles goed is. Het betekent wel het goede in alles zien.’ Een doordenkertje.