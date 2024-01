Lesley-Ann Poppe zoekt een buitenverblijf in Knokke en… dat mag iets kosten

Vanaf maandag 8 januari is het programma ‘Huizenjagers’ terug, en daarin gaat Lesley-Ann Poppe op zoek naar een miljoenenhuis in Knokke-Heist. Hun budget: 1.250.000 euro.

Het programma ‘Huizenjacht’ begint aan haar tiende seizoen. En daarin doorkruist het intussen gekende Huizenjagersbusje de komende weken opnieuw het hele land. De drie makelaars aan boord gaan onderling de strijd aan om het beste pand te vinden voor hun potentiële kopers.

Om het jubileumseizoen feestelijk te openen trekken de programmamakers een blik aan miljoenenhuizen open in de Miljoenenweek. En daarin duikt ook een bekend gezicht op, dat van Lesley-Ann Poppe. Het voormalige model en tv-persoonlijkheid is nu ondernemer, ze runt een groothandel in schoonheidsproducten en -apparaten.

Op woensdag 10 januari gaat ze samen met haar man Kevin en haar drie kinderen op zoek naar een buitenverblijf in Knokke-Heist. Daarvoor heeft ze een budget voorzien van 1.250.000 euro.

‘Huizenjagers’, van maandag tot donderdag op GoPlay en Play4.