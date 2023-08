Lena (25) uit Avelgem waagt haar kans op Love Island en zoekt een ‘old school gentleman’

Op maandag 21 augustus gaat het nieuwe seizoen van Love Island van start op Streamz. Lena (25) uit Avelgem gaat er op zoek naar de ware liefde.

Op 21 augustus start op Streamz een nieuw romantisch avontuur voor elf Vlaamse en Nederlandse singles in ‘Love Island’ 2023. Voor deze elf singles start over exact één week de zoektocht naar de ware liefde in een prachtige villa onder de Spaanse zon. Vier weken lang gaan ze daar op zoek naar een nieuw liefde, onder het toeziende oog van presentators Viktor Verhulst en Holly Mae Brood. Vanaf vandaag vind je op Streamz dagelijks een nieuwe aflevering.

Gentleman gezocht

Eén van de singles die op zoek gaat naar de ware liefde is Lena, die volop bezig is met haar master communicatiewetenschappen. In de liefde laat ze zich eerder leiden door haar emoties dan haar verstand. Lena heeft het hart op haar tong: ze zegt wat ze denkt, maar kan daar ook vrij snel spijt van krijgen. Ze heeft een zwak voor voetballers, maar dat zijn ook meteen haar “red flags”. Lena houdt van een old school gentleman: een galante man die de deur openhoudt en haar overlaadt met complimenten. Ze gaat niet makkelijk op dates, want eigenlijk vindt ze dat verschrikkelijk! Op ‘Love Island’ hoopt Lena een knappe, lieve en betrouwbare man te vinden die helemaal voor haar gaat, want uiteindelijk wil ze graag trouwen met de liefde van haar leven…