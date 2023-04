Leiden een confettibom, jeukpoeder én Laura Tesoro dit Bissegems gezin naar 100.000 euro in Wie Zoekt Die Wint?

Op zaterdag 22 april waagt een nieuw, prettig gestoord gezin zijn kans om in een half uur tijd 100.000 rijker te worden. Het is een thuismatch voor presentator Jens Dendoncker die van de streek afkomstig is.

Jens Dendoncker klopt aan bij de familie Samyn uit Bissegem en verstopt er maar liefst 1.000 geldbriefjes van 100 euro. Om die te zoeken raast het gezin als een tornado door hun eigen huis. Al het geld dat ze vinden, mogen ze houden. Wat ze met 100.000 euro zouden doen? “Belastingen betalen”, aldus mama Eveline. “Naar frituur Davy gaan, hier om de hoek, en heel veel frietjes bestellen om het te vieren”, vult dochter Femke aan. Nog nooit duimde Jens zo hard mee voor een grote vondst…

Confettibom

Verstoppers Henk, Anke en Johny hebben opnieuw geen genade voor de familie. Ze verstoppen onder andere 4.000 euro in een nagemaakte tochthond, 4.000 euro in een kluis, 2.000 in een schuursponsje, 3.000 in een chipskoker en 3.500 euro in een lawine van blikjes in de slaapkamerkast. En Henk zou Henk niet zijn mocht hij niet nog enkele ‘speciallekes’ in petto hebben. Hij experimenteert met een ballon gevuld met geld (en jeukpoeder!) boven het bed en installeert ook een heuse confettibom. “Overal in huis staan rode knoppen. Die moeten ze allemaal samen indrukken om het geld te krijgen… en confetti natuurlijk.”

Henk Rijckaert bekokstooft opnieuw iets speciaals… © VTM

Gelukkig is er hulp onderweg. Jens heeft namelijk Laura Tesoro opgetrommeld om een handje te helpen. Een gigantische verrassing voor de familie zelf. “Of ik een goede zoeker ben? Als mijn lief zijn sleutels of portefeuille kwijt is, dan vind ik die altijd terug. Dat is toch al goed nieuws, toch?”, klinkt het bij Laura. En Jens merkt nog een troef op: “Jouw familienaam Tesoro, dat betekent zoveel als ‘schat’. De uitgelezen persoon dus om de schatkist van de familie Samyn te spijzen.”

Bekijk de preview hier:

‘Wie Zoekt Die Wint’, op zaterdag 22 april om 20.25 uur bij VTM.