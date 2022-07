Legt Museeuw Spartacus Run af met… de fiets?

Op donderdag 14 juli waagt wielerlegende Johan Museeuw zich aan de Spartacus Run, voor het gelijknamige VTM-programma. Alleen verloopt dat niet zo orthodox.

In het VTM-programma Spartacus Run nemen elke avond twee bekende Vlamingen het op tegen elkaar. Vanavond is het de beurt aan wielerlegende Johan Museeuw en politica Jinnih Beels. Bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus legt ‘De Leeuw Van Vlaanderen’ het parcours af met… de fiets. Het is echter nog steeds ‘Spartacus Run’ en niet ‘Spartacus Bike’. Johans fietstochtje dreigt hem dus heel wat straftijd te kosten.

Spartacus Run, op dinsdag 14 juli om 21.30 uur op VTM.