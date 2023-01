Leerlingen Atheneum van Ploegsteert nemen deel aan opnames van Frans spelprogramma

Dinsdag 10 januari zal Frankrijk kennis maken met de leerlingen van het Atheneum van Ploegsteert. Ze mochten immers deelnemen aan de opnames van populaire programma ‘12 coups du midi’.

De leefwereld van de jeugd bevindt zich meer en meer in het virtuele, op het wereldwijde web. Toch blijft tv een belangrijke rol spelen, alleen weet niemand precies hoe de jeugd dat medium interpreteert. Dat was de insteek van een driedaagse trip richting Parijs, voor de leerlingen van het Atheneum.

“Ieder jaar opnieuw trekken we met de klassen P4, P5 en P6 richting Parijs, waarbij we het pedagogische aan het aangename koppelen”, legt directrice Astrid Clemme uit. “De titularis van klas P6 werkt volop rond het thema media en het internet en stelde voor om te polsen of we met onze leerlingen geen televisiestudio konden bezoeken. Tot onze grote verbazing kregen we een positieve reactie van TF1, de Franse nationale zender.”

Onder de indruk

De leerlingen mochten er plaats nemen in het decor van ‘12 coups du midi’, een spelprogramma dat over de middag wordt uitgezonden.

“Het programma wordt dagelijks door miljoenen mensen bekeken en is dus nog steeds enorm populair”, klinkt het. “We wilden onze leerlingen laten kennis maken met de andere kant van tv-programma’s, met de volledige wereld die errond draait. Van zodra we in de studio’s terechtkwamen, vielen de kinderen van de ene verbazing in de andere. Zo merkten ze op dat de studio er op tv enorm groot uitziet, maar in realiteit erg klein is. Daarnaast waren ze onder de indruk van het volledige technische luik met camera’s en belichting en hadden ze er ook geen idee van dat er zoveel bij kwam kijken. Op het scherm zien ze een aflevering van amper 30 minuten, maar in realiteit is dat het resultaat van uren werk. Ze kregen niet alleen een unieke kans om het allemaal van dichtbij mee te maken, het zal hen ook in staat stellen dingen te gaan relativeren. Wat je op het kleine scherm ziet, of het nu een tv of een smartphone is, is in realiteit vaak compleet anders.”