Ledegemse vrienden namen deel aan ‘Tussen 4 Buren’ en zijn drie maanden na opnames nog altijd super tevreden met het resultaat: “Het is echt waar ‘bère’!”

Dinsdagavond 12 september kon tv-kijkend Vlaanderen kennismaken met twee Ledegemse, bevriende burenkoppels die elkaar in het Play4-programma ‘Tussen 4 Buren’ de restyling van een kamer toevertrouwden. En dat ze tevreden zijn met het resultaat, dat mag duidelijk zijn. “We zouden er zelf nooit voor gekozen hebben, maar het resultaat is echt top. Het beste bewijs is dat we na de opnames in mei, in beide gevallen nog niets aan de kamer veranderd hebben”, zegt Kevin Deman.

Het was ook Kevin die de koppels inschreef. “Ik had reclame zien passeren voor het programma en vond dat wel tof. Ik had dat ook niet verteld, noch tegen mijn vrouw, noch tegen de buren. Maar toen we aan de selectieprocedures moesten beginnen, kon ik niet anders dan opbiechten. Ook Greg en Wendy zagen het zitten en vanaf toen ging alles erg vlot. De inschrijving dateert van maart, de opnames gebeurden in mei.”

Vriendschap gegroeid in de Amberlaan

Kevin Deman (33) en Deborah Verhaeghe (32) zijn uit Menen afkomstig. Acht jaar geleden kwamen ze in de Amberlaan (niet ver van feestzaal Cycloon) wonen, ze zijn de ouders van Loïc (6) en Elias (bijna 4). Twee jaar later bouwden ook Greg Messiaen (33) en Wendy Beddeleem (33), respectievelijk van Dadizele en Hooglede, pal naast Kevin en Deborah. Greg en Wendy zijn de ouders van Fons (4) en Liv (ondertussen zeven maanden). “We kenden elkaar voordien niet, het is hier dat onze vriendschap gegroeid is,” gaat Kevin verder. “We komen gewoon goed overeen. Eens tot bij elkaar oversteken om eentje te drinken als we toevallig thuis samen komen, een dagje zee met de kinderen of eens uit eten gaan zonder de kids. Het hoort er allemaal bij.”

“We hadden jarenlang één grote tuin waarbij de kinderen van de ene naar de andere kant liepen”

Tot voor kort deelden ze ook de tuin. “Omdat er nog geen omheining stond hadden we één grote tuin, de kinderen liepen van de ene in de andere. Maar omdat ook de hond en de kippen dat deden, hebben we nu wel een afsluiting geplaatst”, knipoogt Kevin.

Zelfs traantjes bij Deborah

In het programma Tussen 4 Buren, gepresenteerd door stijlgoeroe Jani Kazaltzis, krijgen buren 48 uur de tijd om – met behulp van een interieurvormgever – een kamer bij de buren een make-over te geven. In het geval van Kevin en Deborah was dat de slaapkamer. “In al die jaren hadden we al veel gedaan in ons huis, maar nog niets aan onze slaapkamer.” Vier muren, centraal een bed en wat rekken met kleren, dat verdiende wel een upgrade. “Wij zouden sowieso niet voor de kleuren gekozen hebben die het nu geworden zijn. We zouden het daar wat voorzichtiger aangepakt hebben, maar het resultaat stemt ons zeker tevreden.” Bij het zien van de kamer vond Kevin het bère. “We gaan hier mooie nachten beleven…” Deborah liet zelfs enkele traantjes. In de kamer is zelfs een zithoekje. “Dat wordt nu meestal gebruikt door de kinderen, om een verhaaltje voor te lezen of om nog snel een kussengevecht te doen.”

Plantenrijke woonkamer

Greg en Wendy gaven hun woonkamer vrij om helemaal te restylen. Een grote ruimte die voor de helft was ingenomen door het speelhoekje van zoontje Fons en voor de rest gekenmerkt werd door een logge, afschilferende fauteuil. In de plaats kregen ze onder het thema ‘All-in Ledegem’ een groene leefruimte, niet enkel qua kleur, maar ook met heel wat planten en zelfs een kunstwerkje van de hand van Kevin en Deborah. Andersom hangt er ook een werkje in de slaapkamer van de buren. “Ook onze buren zijn zeer tevreden met het resultaat.”

Ondertussen zijn leerkracht Greg Messiaen en Wendy Beddeleem, die als maatschappelijk werkster actief is in het Welzijnshuis in Roeselare, nog altijd de bovenste beste buren met Kevin, productmanager, maar in bijberoep en vrije tijd ook personal trainer en dj en project-assistente Deborah Verhaeghe. “Onze band blijft opperbest, ook na het programma. Het was ook tof om doen, leuke mensen om mee te werken. En we moesten die 48 uur, dus ook 1 nacht, in elkaars huis verblijven. Omdat ze onze slaapkamer aanpakten, moesten ze dus in de zetel slapen”, geniet Kevin nog na.