Laurens Verhelle (34) uit Kortrijk te zien in Down the road: “Droom die uitkomt”

Laurens is een Zuid-West-Vlaming pur sang. Hij is afkomstig van Kortrijk, werkt in Kuurne, voetbalt voor het G-voetbal team van KOG Stasegem en woont in De Voyageur in Hulste. De Kortrijkzaan is bovendien al sinds de eerste aflevering van het programma Down the Road een grote fan. Hij schreef zich al een aantal keer in, zat al bij de laatste 10 kandidaten en mocht dit seizoen uiteindelijk mee naar Canada. “Het is een droom die uitkomt”, mijmert hij nog na.

Laurens Verhelle woont op de prachtige 18de-eeuwse hoeve en voormalige herberg ‘De Voyageur’ in Hulste, die trouwens erkend is als bouwkundig erfgoed. Hij verblijft er samen met vijf anderen in hetzelfde gebouw en wordt ondersteund door enkele begeleiders, volgens het principe van begeleid zelfstandig wonen. Laurens woont er zo’n 5 jaar.

“Het is leuk om hier te zijn. ’s Avonds doen we vaak iets met iedereen samen en we komen allemaal goed overeen”, opent Laurens. En zondag 29 oktober zal die avondactiviteit ongetwijfeld een tv-avond zijn. Wat is er op de buis? Het nieuwe seizoen van Down the road om 20 uur op VRT 1, met Laurens als een van de hoofdrolspelers.

Droom

“Ik ben echt al jaren een grote fan van het programma. Al van bij de eerste aflevering van het eerste seizoen zei ik dat ik ooit mee wou doen. Ik schreef me al verschillende keren in en haalde het al tot de laatste 10. Toen ik een eindje geleden gebeld werd door Dieter (Coppens, tv-maker en neef van de tv-broers Mathias en Staf Coppens, red.) kreeg ik het prachtige nieuws te horen. “Laurens, jij gaat mee naar Canada”, vertelde hij me. Ik was door het dolle heen. Dit is een droom die uitkomt.”

Voor het zesde seizoen trok het productiehuis Roses are blue dus naar Canada. Het beloven zo avontuurlijke afleveringen te worden, met survival op een onbewoond eiland, een berentocht en nog zo veel meer. Laurens trok er tijdens de aflevering op uit met Dieter om eekhoorns en vogels te spotten: “Tijdens die tocht kwamen we zelfs beren tegen! Het zotste wat we gedaan hebben is toch wel de survival op het onbewoonde eiland, maar ik ga er nog niet te veel over verklappen.”

Dieter Coppens en Laurens gingen samen dieren spotten. © VRT

Zwijgen is goud

Laurens kon zijn deelname dan ook heel goed verzwijgen, zo blijkt. “Ik heb het voor de rest hier in De Voyageur heel lang verzwegen. De ploeg kwam zelfs filmen op mijn werk in de branding in Kortrijk, waar ik me vooral over het naaiwerk ontferm en gepersonaliseerde teksten borduur. Ik verzon achteraf een smoesje en vertelde niemand dat de tv-ploeg was langsgekomen. Ik had enkel aan mijn vader gezegd dat ik meedeed, en hij heeft dat dan verklapt aan iemand anders!”

Verzwijgen hoeft gelukkig niet langer, want ondertussen zit de reis er al eventjes op. De opnames gebeurden in juni en sindsdien houdt de groep, die een echte vriendengroep geworden is, nog contact via WhatsApp: “Dieter horen we af en toe wel nog eens in de groepschat. Het is een toffe kerel, hé. Ook met Rebecca en Evert die in het programma te zien zijn, hou ik nog contact. Evert is zelfs eens naar hier gekomen. Dat is toch eventjes rijden, hé (Evert is afkomstig van Putte in de provincie Antwerpen, red.).”

De Voyageur bevindt zich in het landelijke Hulste © Rémi Bruggeman

Niet z’n proefstuk

Down the road is trouwens niet het televisiedebuut van Laurens: “Ik deed al eens mee met het VTM-programma Cupido ofzo. Ik zou zeggen dat ik een druk leven heb. Ik werk op twee verschillende plekken, naast het decoratiewerk, ben ik ook actief in de brasserie Het Idee ‘de branding’ in de Ring Shopping. Ik voetbal bij de G-ploeg van KOG Stasegem, game veel en dans mee met Just Dance.”

“Als ik thuiskom, dan game ik graag eventjes. Dat is pure ontspanning voor me. Ik heb bijna alle games van LEGO liggen en speel ook veel Spider Man-games. Ik ben eigenlijk al heel lang verzot op alles van Marvel. Op Disney+ heb ik haast alle films van Marvel gezien ondertussen.”