Laurence (15) uit Machelen vrijdag te zien in The Voice Kids

Laurence Van Den Heede (15) uit Machelen is vrijdag te zien op televisie tijdens een van de blind auditions van The Voice Kids. Ze droomt al van kinds af aan van een carrière op het podium. “Al van toen ik een jaar of vijf was, zong ik elke dag liedjes. Mijn ouders werden dat op den duur een beetje beu, denk ik”, lacht Laurence.

Laurence Van Den Heede woont in Machelen, heeft een jongere broer Guillaume en studeert taal en communicatie op de campus Sint-Vincentius in Deinze. In haar vrije tijd doet Laurence aan discodansen bij Dance 4 Life.

“Dat doe ik al van toen ik negen jaar was”, zegt Laurence. “Zingen en dansen heeft er altijd ingezeten. Ik danste door de living en zong elke dag liedjes. Vanop een zelfgemaakt podiumpje gaf ik optredens in huis, enkel voor mijn ouders dan. Ik denk dat die dat op den duur wel een beetje beu raakten”, lacht Laurence.

Professionele studio

“Na verloop van tijd vonden ze wel dat ik eigenlijk best goed zong, ze vinden het jammer dat ik nooit zangles ben gaan volgen. Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd om iets te doen met mijn stem. Ze kenden via via een producer van Tomorrowland en zo kreeg ik toen ik twaalf was al de kans om een nummer op te nemen in een professionele studio. Mijn versie van People, Help the People van Birdy staat nog steeds op Spotify. Ik vind het wel leuk dat ik dat kan zeggen en het was een toffe ervaring om al eens in een echte studio op te nemen. Dat zou ik graag nog eens doen.”

“Niet alleen mijn ouders, ook mijn vriendinnen vroegen mij altijd wanneer ik eens iets zou doen met zingen. Zonder dat ik het wist, hebben zowel mijn ouders als een vriendin mij ingeschreven voor The Voice Kids. Thuis keken we altijd naar het programma, ik deed dan in de living alsof ik er zelf stond. Ik had nooit gedacht dat het echt zover zou komen.”

“Tijdens de opnames en de dagen voordien was ik wel superzenuwachtig. Ik was bang dat er zich niemand zou omdraaien en ook voor de commentaren van de jury. Ik kan natuurlijk nog niet verklappen hoe het voor mij is afgelopen, daarvoor moeten de mensen vrijdag naar het programma kijken.”

Liedje voor vriendin

“Ik heb er het nummer Stay van Rihanna gezongen, eigenlijk voor mijn vriendin Estée. Zij deed ook mee aan The Voice Kids, maar raakte niet door tot de blind auditions op tv. Ik zong het liedje altijd samen met haar en ik vroeg of ik het tijdens de uitzending voor haar mocht zingen. Dat mocht en ze zei dat ze erg trots was op mij”, besluit Laurence.