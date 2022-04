Laura Van Haecke wint met serie ‘Hacked’ award op internationale festival Canneséries

De reeks ‘Hacked’ heeft de prijs voor ‘Best Short Form Series’ gewonnen tijdens het internationale festival Canneséries. De reeks werd gekozen uit een selectie van tien series uit de hele wereld. Geweldig nieuws voor de West-Vlaamse regisseur Laura Van Haecke én het productiehuis waar ook een West-Vlaming aan het roer staat.

Wat het Filmfestival van Cannes betekent voor films over de hele wereld, is de afgeleide Canneséries dat sinds 2018 ook voor televisiereeksen. Zes dagen lang buigt een professionele jury zich over inzendingen vanuit de hele wereld. Auteur Anthony Horowitz, bekend voor zijn vele bekroonde jeugdboeken, was voorzitter van dienst.

Op het festival worden twee soorten reeksen bekroond: long en short format. Met andere woorden: lange en kortere reeksen. Die laatste doen het goed op streamingsdiensten, omdat ze een leuke schnabbel zijn tussendoor. wtFock is daar een succesvol voorbeeld van.

Binnen de langere reeksen was 1985 genomineerd, een nieuwe fictiereeks waarin de Bende van Nijvel centraal staat. De ambitieuze fictiereeks, die wellicht volgend jaar op antenne gaat, is een samenwerking tussen VRT en RTBF. In de hoofdrollen zien we onder meer Tom Vermeir.

Hacker op de loer

In de categorie kortere reeksen was Hacked genomineerd. De reeks is momenteel te zien op Streamz en verschijnt vanaf 25 mei ook op GoPlay, het online kanaal van de zender Play4. Hacked bestaat uit tien afleveringen van net geen kwartier, waarbij er drie vrienden gevolgd worden: Nilou, Malick en Adanne.

Ze delen alles met elkaar, maar lijken toch meer vertrouwen te hebben in hun smartphone, de drager van al hun persoonlijke informatie, dan in hun vriendschap.

Wanneer ze tot de ontdekking komen dat hun telefoons gehackt zijn, lijkt niets meer zeker. Ze willen er alles aan doen om hun geheimen niet aan de grote klok te hangen, maar met een hacker op de loer, die hen uitdagende opdrachten stuurt in ruil voor hun privacy, worden de drie vrienden geconfronteerd met hun duisterste angsten en geheimen. De cast bevat veel jong en onbekend talent.

De reeks werd geschreven door Una Kreso en Laura Van Haecke. Die laatste stond ook in voor de regie. Laura groeide op in Kortemark en is bezig aan een indrukwekkend parcours. Na het afstuderen aan het Ritcs in 2016 viel ze op met de kortfilm Seul à seule. Daarin draaide alles rond de jonge Maxim, die volop op zoek was naar zijn identiteit.

Vrijheid

Ook haar tweede film, Howling (2020), gooide hoge ogen. Daarin stonden twee stiefzusjes centraal, die met hun moeder naar het platteland verhuisden. Als een van de meisjes wordt opgepikt door haar vader, ontstaat er een heuse tweespalt tussen de zusjes. Met de kortfilm won ze de prijs voor beste kortfilm en de publieksprijs op het JEF-festival, alsook de prijs voor beste internationale kortfilm op Palm Springs International ShortFest, het grootste kortfilmfestival van de VS.

Nu doet ze het opnieuw vlotjes over. Met de award voor Best Short Form Series werd ze gekozen uit een selectie van tien series uit de hele wereld, van Australië tot Canada en China. Laura werd sindsdien overstelpt met berichtjes via sociale media. Wat je trouwens niet zag op Instagram, waar veel glamoureuze foto’s uit Cannes passeerden: “Ik heb twee keer in een kak getrapt ginder”, lacht Laura.

“Dat moet dus geluk brengen. Ik had het niet verwacht, die prijs, want tien minuten voor we vertrokken, moest ik nog snel een speech schrijven. Heel fijn die erkenning, maar het is intussen alweer back to reality. We zijn volop aan het voorbereiden voor een tweede seizoen van Hacked en ik ben een reeks aan het schrijven die al langer op stapel stond. Dat doe ik samen met mijn goeie vriendin Anouk Fortunier.”

“Verder draai ik binnenkort ook een nieuwe docu”, vertelt Laura. “Er zijn veel nieuwe beginsels. Ik hoop dat de prijs vooral een signaal is naar zenders en producenten, zodat dit soort reeksen een breed publiek kan bereiken. Ik heb tijdens het draaien heel veel vrijheid gekregen, ik hoop dat ze inzien dat veel vrijheid geven aan een regisseur de nodige vruchten kan afwerpen.”

Blitzcarrière

Opvallend: het productiehuis van Hacked is Dingie, dat in 2018 werd opgericht door Anthony Van Biervliet en Ruben Vandenborre. Ruben, met roots in Waregem, is bijzonder tevreden met de prestigieuze award. “Geselecteerd zijn met onze eerste serie op zo’n prestigieus festival als Cannes is één ding, het dan nog eens winnen ook. Dat geeft ons een enorme boost om verder te doen zoals we bezig zijn!”, aldus een dolgelukkige Ruben.

“Met ons productiehuis zijn we enorm trots op alle jonge talenten die Hacked gemaakt hebben tot een geloofwaardige, relevante en pakkende serie. Het winnen van deze prijs is daar een bevestiging van. Blij dat we op deze manier ook Vlaanderen en Brussel een beetje op de kaart hebben kunnen zetten.”

Het productiehuis heeft overigens een blitzstart genomen sinds hun ontstaan. Hun eerste film, De Familie Claus, verkochten ze aan Netflix, waarna het wereldwijd een succes werd. Vorig jaar verscheen ook een vervolg. Over toekomstige projecten kunnen ze nog niets kwijt, maar er zit op korte termijn nog minstens één straffe reeks en een film aan te komen.