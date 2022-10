Lars sneuvelt net voor de finale van ‘Regi Academy’: “Veel geleerd en oprecht genoten”

In de aflevering van donderdag 20 oktober zagen we hoe Lars Rogiers uit Ruddervoorde het schopte tot de laatste vier in de ‘Regi Academy’ op VTM2, maar niet veel later wel naar huis moest. Toch is Lars allerminst ontgoocheld.

Het is geen geheim dat Regi de lat heel hoog legt voor de mensen met wie hij samenwerkt. Dat is ook duidelijk in de aflevering van donderdagavond. Terwijl het einde nadert, stoomt hij de laatste kandidaten klaar om zijn nieuwe single in te zingen in de studio. Want komende zaterdag 22 oktober is het zover: dan krijgen de finalisten van ‘Regi Academy’ in een bomvol Sportpaleis dé kans van hun leven: om Regi voor een laatste keer te overtuigen van hun zang- en podiumkunsten, met als doel om dé ster te worden van zijn volgende hitsingle.

Eén van hen was de 16-jarige Lars Rogiers, die in het begin van de reeks een succesvolle editie in Marbella kon voorleggen. Lars volgt aan de Kunsthumaniora in Brugge de richting Woordkunst-Drama en had vorig jaar een rolletje beet in de film Bittersweet Sixteen van Jan Verheyen en Lien Willaert.

Geen makkelijk nummer

Week na week maakte Lars indruk en was hij één van de kandidaten die de studio mocht induiken, want hij kreeg te horen dat hij bij de laatste vier zat. “Dat vond ik superzot”, aldus Lars. “Ik had dat nooit verwacht. Had je mij dat op voorhand gezegd, dan had ik het amper kunnen geloven.” De ‘final four’ werden voor het bezoek aan de studio nog uitgenodigd om Regi van dichtbij aan het werk te zien tijdens een Regi Live concert.

Regi en Lester namen na de opnames in de studio afscheid van Lars. © VTM2

Helaas was het geluk van korte duur, want na de opnames in de studio stuurde Regi kandidaat Lars met lege handen naar huis. Zo mist hij dus het grote optreden in het Sportpaleis. “Ik had opvallend veel stress die dag. Ik weet ook niet waarom, want tot dan viel het altijd mee met de zenuwen. Het was ook mijn dag niet. Bovendien is het ook geen makkelijk nummer, door de vele hoge noten. Maar wel een fantastisch nummer trouwens. Het wordt sowieso een hit!”

Sneuvelen vlak voor de finale zorgt niet bepaald voor een wrange nasmaak. “Integendeel. Het is superjammer natuurlijk, maar je weet dat dat kan gebeuren als je meedoet aan zo’n programma. ‘Regi Academy’ was voor mij écht een academy. Ik heb er zoveel geleerd, over mijn stem, muziek én mezelf. Het was een emotionele rollercoaster bij momenten, maar ik heb er oprecht van genoten.”

Zin in de toekomst

“Het programma heeft me extra passie gegeven om voor de muziek te gaan, al ligt mijn focus nu even op het acteerwerk. Zo speel ik momenteel in een educatief theaterstuk en speel ik in april volgend jaar de hoofdrol in ‘If I Fall’, een nieuwe productie van The Singing Factory in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Daar kijk ik erg naar uit. Op muzikaal vlak probeer ik ondertussen uit te zoeken welke richting ik uit wil. Ik heb veel zin in de toekomst!”