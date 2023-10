Lars (14) uit Poperinge waagt zijn kans in The Voice Kids: “Probeer altijd je dromen na te streven”

De 14-jarige Lars Pectoor uit Poperinge waagt vrijdagavond 6 oktober zijn kans in The Voice Kids op VTM. “Het was de eerste keer dat ik op zo’n groot podium stond met een liveband”, zegt Lars. Lars waagt zich tijdens zijn blind audition aan het nummer Say My Name van Berre. Zijn grote idool duikt plots op naast het podium tijdens Lars zijn blind audition…

“Als kleuter zong ik alle Studio 100- en Eurosongliedjes luidkeels mee. Nu zing ik bijna de hele dag door, soms tot ergernis van mijn gezin. Ik heb de zangmicrobe duidelijk mee van mijn papa. We volgen allebei zangles bij Anna Nuytten in de Kunstacademie van Poperinge en zingen heel vaak samen. Daarnaast speel ik al sinds mijn negen jaar hobo en ben ik ook lid van De Speelschaar, de jeugdharmonie van mijn school”, zegt Lars Pectoor. Hij is de zoon van Wim Pectoor en Tine Vanhoudt. Hij is de broer van Daan. Hij volgt momenteel zijn derde jaar Grieks-Latijn in Lodewijk Makeblijde College in Poperinge.

“Het was een grote droom van toen ik heel klein was om ooit op dat grote podium te mogen staan. Ik keek elk seizoen meerdere keren naar alle afleveringen en droomde ervan om zelf deel te nemen. Dat die droom nu is uitgekomen had ik nooit verwacht. Zo zie je maar, probeer altijd je dromen na te streven, ook al lijken ze moeilijk bereikbaar. Ik ben heel blij dat ik alle preselecties goed heb doorstaan. De meeste mensen weten niet dat er al heel wat audities aan de blinds voorafgaan. Veel mag ik uiteraard nog niet verklappen over mijn blind audition, maar ik kan wel zeggen dat ik enorm van het avontuur heb genoten”, vertelt Lars. “In de family room zat mijn gezin en mijn beste vriendin Elise. Daarnaast zaten in het publiek enkele heel goede vrienden en familie. Lars waagt zich tijdens zijn blind audition aan het nummer Say My Name van Berre.

(Lees verder onder de foto.)

De 14-jarige Lars Pectoor uit Poperinge waagt vanavond zijn kans in The Voice Kids. © VTM

Ademhalingsoefeningen

“Ik vind eigenlijk alle nummers van Berre fantastisch, maar Say My Name is toch mijn favoriet. Ik hou van zijn unieke, diepe, warme stem en vind hem de beste artiest van Vlaanderen. Zelf krijg ik ook vaak te horen dat ik een stem heb, die ze totaal niet bij mij verwachten.” Zijn grote idool duikt plots op naast het podium tijdens Lars zijn blind audition. “Ik zing geregeld in de muziekschool voor een groep mensen of op een jubileumfeest van familie. Hiervoor heb ik geen stress, dat is puur genieten. Ook bij de paar nummers die ik bracht voor de opening van het nieuwe filiaal van Habitat in Poperinge kon ik zonder zenuwen zingen. Maar zingen voor de stoelen van The Voice Kids is toch nog iets totaal anders, je hoopt zó hard dat er toch één stoel voor je zal draaien”, legt Lars uit. “Gelukkig bereidt het team alle kandidaten goed voor, we kregen vooraf al een rondleiding en een oefenmoment op het Voicepodium. Ook Aaron Blommaert zorgde net voor ik op moest voor de blind voor de nodige peptalk en ademhalingsoefeningen. Volgens mij had mijn mama veel meer stress dan ikzelf. Wellicht zal mijn reactie toen ik Berre zag boekdelen spreken als het fragment uitgezonden wordt…” Later zou Lars heel graag iets verder doen met zijn muziek. “Ik zal altijd mijn grote droom blijven nastreven om op grote podia te mogen performen. Wie weet krijg ik ooit de kans om op Marktrock Poperinge te mogen zingen?”

Lars zijn Blind Audition kan je vrijdag 6 oktober om 20.35 uur zien op VTM.