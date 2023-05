Langemarkenaar Arno Verhelst neemt deel aan Million Dollar Island: “Ik kan verlies van mijn broer nu beter verwerken”

Op dit moment kan je op Streamz al kijken naar Million Dollar Island en vanaf 22 mei is het programma ook op VTM 2 te zien. Een van de deelnemers is Arno Verhelst (23), die opgroeide in Langemark en nu met zijn ouders in Beveren woont.

Million Dollar Island is een nieuw programma op VTM 2 en Streamz. 100 wildvreemden worden gedropt op een onbewoond eiland en strijden tegen maar ook met elkaar voor een prijzenpot van één miljoen euro. Het is een fascinerend sociaal experiment waarin vriendschap een fortuin kan opleveren. Dennis van der Geest en Ingeborg Sergeant zijn de presentatoren.

Onbewoond eiland

Een van de 100 kandidaten is Arno Verhelst. Arno is geen onbekende voor de aandachtige tv-kijker. Hij nam eerder al deel aan Homo Universalis, Uit De Kleren en Het Beste Bod. Million Dollar Island is dus zijn vierde tv-optreden en misschien wel het meest intense. Vanaf 22 mei kan je hem zien tijdens het programma dat zich afspeelt op een onbewoond eiland in de Filipijnen. “Het was via een reclamespot op VTM 2 dat ik zag dat ze kandidaten zochten voor een nieuw programma”, vertelt Arno enthousiast. “Ik kende het programma al van in Nederland. Dit jaar is het een samenwerking tussen onze noorderburen SBS6 en VTM 2. Na een lange procedure, met ook onder meer medische en psychische testen, werd ik uiteindelijk geselecteerd.”

In november leerde hij dan de andere 99 kandidaten kennen. In totaal zijn het 50 Nederlanders en 50 landgenoten. “De reis van Schiphol tot aan de eindbestemming nam bijna drie dagen in beslag. De kennismaking met de andere kandidaten was fijn. Je kent elkaar niet, maar door gesprekken te voeren, herken je jezelf in sommige personen. Zo is er Frieda, die recent haar zus verloor. Zelf moest ik vijf jaar geleden plots afscheid nemen van mijn broer Frederic. Wij steunden elkaar daar en hebben nog veel contact. Ook mede-kandidate Steffi, die eerder nog deelnam aan Boer zkt Vrouw, is een vriendin voor het leven geworden.”

Emotionele reis

Het verlies van zijn broer was trouwens de trigger voor Arno om hieraan deel te nemen. “Ik zocht naar iets waarbij ik mezelf weer kon ontdekken en tegenkomen in een buitengewone situatie. Het was een emotionele reis, maar ik denk dat ik het verlies van mijn dierbare broer nu beter kan verwerken. Ik geloof ook dat hij bij me was om me te steunen.”

Arno wilde opnieuw de positiviteit van het leven zien na een zware periode. “Van mijn tv-optredens was dit veruit diegene met de meeste levenslessen. Je ziet in hoe zinvol het leven is en hoeveel luxe we hier in Europa kennen. Ik zou iedereen die zich aan kleine dingen ergert, aanraden om een dergelijk experiment te doen, want ik merk ook veel sneller dan vroeger dat we het hier zo goed hebben. Bovendien zijn we continu bezig met de smartphone en was dit een ideale detoxperiode. Vanuit onze afgesloten cocon is er geen contact met de buitenwereld. De programmamakers vingen ons uitstekend op, er waren steeds dokters en psychologen in de buurt. Of ik de jackpot win? Dat kan ik natuurlijk niet verklappen. Maar stel dat ik één miljoen euro zou winnen, dan zou dit integraal naar kansarme gezinnen gaan. Dit deed ik destijds ook al bij Het Beste Bod. We leven soms te veel in een ik-maatschappij en ik pleit om toe te werken naar een samenleving waarbij we er zijn voor elkaar.”

Droom

Arno’s televisiehonger is nog gestild. “Ik droom nog altijd om iets te kunnen doen in de tv -en realitysector want ik doe het heel graag en ben een creatieve duizendpoot. Ook het project rond een eigen boysband bestaat nog en intussen ben ik weer heel actief op Instagram en TikTok.”

Intussen verhuisde hij samen met zijn ouders van Langemark naar Beveren. “Mijn ouders keerden zo terug naar hun geboortestreek en voor mij is het dichter van Antwerpen, waar er meer mogelijkheden zijn om mijn droom na te jagen. Ik veranderde ook van job. Na enkele jaren als slager ben ik nu slaapadviseur bij Beter Bed in Sint-Niklaas”, geeft Arno nog mee.