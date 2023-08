Kyandro en Nyah donderdag te zien in ‘Tussen 4 Buren’ op Play4: buren knappen elkaars kamer op

Volgende donderdag 31 augustus zien we hoe Jani Kazaltzis en zijn team terechtkomen bij Kyandro Croos (16) en Nyah Sonneville (19) in Blankenberge, die zich inschreven voor ‘Tussen 4 Buren’ op Play4. De twee vrienden mochten elkaars slaapkamer helemaal opnieuw inrichten.

Het concept van ‘Tussen 4 Buren’ is simpel. Twee buren geven elkaar carte blanche om een ruimte in elkaars huis in te richten. Ze mogen daarbij hun wensen doorgeven, maar zijn overgeleverd aan de smaak en verbeelding van de experten. Bovendien hebben ze slechts 48 uur de tijd.

Surfen

“Ik had een oproep zien passeren via de Instagram-pagina van Jani (Kazaltzis, die het programma presenteert, red.). Ik trok mijn stoute schoenen aan en schreef mezelf en Kyandro in”, aldus Nyah. “Hij zat bij mijn zus in de klas en we kennen elkaar goed. Het klikt wel tussen ons en we hebben ook ongeveer dezelfde smaak. Ik was heel blij dat ik er bij was, alleen moest ik hem nog overtuigen.” (grijnst) Ze sprak hem aan op school en Kyandro slaagde er op zijn beurt in om zijn ouders te overtuigen.

“Al stond mijn pa (Luc, red.) niet bepaald te springen”, weet Kyandro. Het speelde in zijn voordeel dat zijn slaapkamer moest verhuizen. “Ik voetbal heel graag, maar surf steeds vaker. Ik wilde vooral een kamer die het hele surfgebeuren uitstraalde.”

Veto

Kyandro vertrouwde op de goeie smaak van zijn buurmeisje, maar stelde op voorhand zijn veto bij het kleur paars, want hij is niet bepaald een grote fan van Anderlecht. Opvallend: ook Nyah bleek geen fan van paars, maar wilde wel absoluut kleur in haar slaapkamer. Die zag er immers uit alsof die uit een zwart/witfilm kwam. “Ik vond dat wit oorspronkelijk wel iets hebben, maar ik miste steeds vaker wat kleur. Dat programma was dan ook een goed excuus. Gelukkig kreeg ik ook hulp van mijn papa Guy.”

Bloempotje

Allebei zijn ze heel tevreden van het resultaat. “Alleen het bloempotje (dat onder meer bedenkelijke blikken kreeg van Jani, red.) heb ik toch maar aan de kant gezet”, lacht Nyah. “Het staat nu beneden. Maar ik heb zeker geen spijt van mijn deelname, nee. Het was heel leuk om te doen.”

“Ik ben wel benieuwd naar de reactie”, aldus Kyandro. “Een dag na de uitzending start immers het nieuwe schooljaar.” Voor Nyah moet die eerste schooldag nog even wachten, want zij is voor de zomer afgestudeerd en start half september met de opleiding Maatschappelijk Werk.